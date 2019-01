Un murales per Lila e Lenù | intervista al fotografo de ' L' amica geniale'

A Panama un “murales” lungo 10 metri pronto per il Papa : Gli allievi di un atelier di pittura a Panama lavorano a ritmo serrato per completare il maxidipinto che adornerà i muri per la messa conclusiva di Papa Francesco, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, che si terrà domenica 27 gennaio nel Campo San Juan Pablo II - Metro Park. Centocinquantatrè pannelli, dipinti separatamente, compongono il murales lungo dieci metri e alto otto, che si presenta come una vetrata. Hanno ...