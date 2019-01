Un miliardo per il Bando Periferie | fondi per 4 province

Droga - sequestro di beni per oltre 1 miliardo di euro : coinvolto il Molise : Si tratta di immobili, società, attività commerciali e automobili, nella disponibilità di un'organizzazione dedita al traffico internazionale di Droga, soprattutto dall'Albania CAMPOBASSO. Un maxi ...

Porto Genova - stanziati investimenti per oltre 1 miliardo di euro : Dopo la tragedia del crollo del Ponte Morandi, è stato presentato oggi, in data 25 gennaio, a Genova, il programma straordinario per il rilancio e lo sviluppo del Porto, che prevede investimenti per ...

Mps - collocata emissione covered bond 5 anni per 1 miliardo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Accordo faraonico tra NBA e 2K per il rinnovo delle license : messo sul piatto più di un miliardo di dollari : NBA e 2K Games, sussidiaria di Take-Two, hanno stretto un nuovo Accordo di licensa per la prosecuzione della celebre serie NBA 2K, il cui costo ha sfondato la soglia del miliardo di dollari. Lo riferisce Gamespot citando un report del Wall Street Journal.Non ci sono molti dettagli sui termini dell'Accordo, se non che questa fortunata partnership proseguirà per i successivi sette anni. Uno dei motivi per cui il rinnovo è costato così tanto, ...

La Francia fornirà un prestito di un miliardo di euro per la ricostruzione dell'Iraq - : La Francia fornirà un prestito di un miliardo di euro per la ricostruzione dell'Iraq, ha riferito l'agenzia Reuters citando il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian, che si trovava in ...

Roma : Guardia di Finanza confisca beni per oltre mezzo miliardo a Balini : Roma – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma stanno eseguendo un decreto di confisca, emesso dal locale Tribunale Sezione Misure di Prevenzione, avente ad oggetto numerosi immobili, autoveicoli, societa’, conti bancari e crediti, per un valore complessivo di oltre mezzo miliardo di euro. Destinatario del provvedimento e’ il noto imprenditore Romano Mauro Balini, operante nel settore turistico e ...

Carige - la bozza del decreto : garanzia pubblica sui bond fino a 3 miliardi - fino a 1 miliardo per la ricapitalizzazione : garanzia pubblica sulle nuove emissioni obbligazionarie di Carige fino a 3 miliardi di euro e sottoscrizione di azioni fino a 1 miliardo nel caso si rendesse necessaria la ricapitalizzazione precauzionale. Il tutto entro i primi sei mesi dell’anno, quindi eventualmente anche dopo le elezioni europee. Sono i due pilastri della bozza del decreto – non definitiva – entrata in Consiglio dei ministri lunedì sera. L’obiettivo dichiarato è ...

Carige - il piano del governo : allo Stato nuove azioni fino a 1 miliardo - garanzie per altri 3 : Si accende lo scontro dopo la mossa del governo a sostegno di Carige con il decreto legge su garanzie e ricapitalizzazione. Intanto emergono i dettaglio del decreto entrata ieri sera in Consiglio dei ...

Carige - allo Stato nuove azioni fino a 1 miliardo - garanzie per altri 3 : Si accende lo scontro dopo la mossa del governo a sostegno di Carige con il decreto legge su garanzie e ricapitalizzazione. Intanto emergono i dettaglio del decreto entrata ieri sera in...

Fincantieri - ordine da oltre 1 miliardo per 2 navi a Oceania Cruises : Fincantieri e il gruppo americano Norwegian Cruise Line Holdings Ltd hanno firmato un contratto per la costruzione di due nuove navi da crociera di nuova concezione destinate al brand Oceania Cruises, ...

Taylor Swift : il videoclip di “Look What You Made Me Do” ha superato il miliardo di view : Non è la prima volta che Tay Tay raggiunge un traguardo del genere The post Taylor Swift: il videoclip di “Look What You Made Me Do” ha superato il miliardo di view appeared first on News Mtv Italia.

Milano. Per i prossimi 5 anni un miliardo per investimenti : “Un nuovo metodo di lavoro, una nuova stagione fondata su un principio base: l’interlocuzione e la collaborazione tra la Giunta

Unicredit - vendita di asset immobiliari tedeschi per un miliardo di euro : Teleborsa, - Unicredit ha in programma la vendita di asset immobiliari in Germania per circa un miliardo di euro . L'operazione, che prenderà il via a gennaio , ha lo scopo di rafforzare il capitale ...

Tasse 'macigno' dal 2019 : perché rischiamo di pagare un miliardo in più : Con la rimozione del blocco delle aliquote dei tributi locali introdotta nella manovra di Bilancio, l'aumento del gettito...