Un martedì di sole sulla provincia di Massa-Carrara

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 29 gennaio 2019 : anticipazioni puntata 5177 di Un POSTO al SOLE in onda martedì 29 gennaio 2019: Elena Giordano (Valentina Pace), dopo aver scoperto la causa del suo improvviso malore, non sa se parlarne o meno con Valerio (Fabio Fulco); quest’ultimo, intanto, riceve l’inattesa visita di Simona (Cinzia Cordella), una donna importante del suo passato… Michele (Alberto Rossi) non può che obbedire alle direttive di Scheggia (Stefano Moretti), ma ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 22 gennaio 2019 : anticipazioni puntata 5172 di Un POSTO al SOLE in onda martedì 22 gennaio 2019: Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) è in sala operatoria, si salverà? Intanto Alberto Palladini (Maurizio Aiello) spiega a Valerio Viscardi (Fabio Fulco) che i motivi del suo gesto di soccorrere Ferri sono tutt’altro che generose… Dopo aver riflettuto se considerare l’appello di Diego (Francesco Vitiello), Rossella (Giorgia Gianetiempo) alla fine decide di ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 15 gennaio 2019 : anticipazioni puntata 5167 di Un POSTO al SOLE in onda martedì 15 gennaio 2019: Marina Giordano (Nina Soldano) scopre di non poter fare niente per impedire l’ingresso ai Cantieri di Alberto Palladini (Maurizio Aiello)… Iniziano i lavori di ristrutturazione a casa Poggi, ma Manlio Picardi (Paolo Scalondro) continua a non accettare che la moglie Adele (Sara Ricci) sia tornata a lavorare… Salvatore Cerruti (Cosimo Alberti) è sempre più ...

Meteo : inizio di settimana instabile - da martedì sull’Italia torna il sole : Settimane decisamente instabile dal punto di vista Meteorologico per l'Italia. Si inizia con un lunedì piovoso e ventoso sopratutto al sud e sulle Isole ma si prosegue con una un giornata di prevalenza di sole che a sua volta sarà spazzato via da l ritorno del maltempo gli ultimi giorni della settimana.Continua a leggere

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 8 gennaio 2019 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda martedì 8 gennaio 2019: Dopo il non facile confronto con Diego (Francesco Vitiello), Rossella (Giorgia Gianetiempo) vorrebbe confessare a Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) di essersi baciata col fratello, ma riuscirà a farlo? Piuttosto provata dai primi giorni di maternità, Mariella (Antonella Prisco) pensa che il pianto inarrestabile del figlioletto possa avere un’origine ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 1° gennaio 2019 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda martedì 1° gennaio 2019: Il discorso del Presidente della Repubblica Mattarella farà saltare la messa in onda di Upas lunedì 31 dicembre, mentre martedì 1° gennaio andrà in onda un doppio episodio speciale a partire dalle 20,30. Ecco la trama: Pensando di passare un Capodanno triste e solitario, Guido deve invece affrontare una nottata del tutto imprevista in cui sarà alle prese con il travaglio ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 25 dicembre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda martedì 25 dicembre 2018: Anche a Natale, Upas è regolarmente in onda. E si tratterà di una puntata in cui il Natale alla Terrazza avrà una svolta inaspettata… Andrea (Davide Devenuto) e Arianna (Samanta Piccinetti) si presentano con la piccola Kim, che è stata abbandonata al Caffè Vulcano… Valerio Viscardi (Fabio Fulco), che si è preso la colpa dell’omicidio di Veronica Viscardi ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 18 dicembre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda martedì 18 dicembre 2018: Vera (Giulia Schiavo) capisce che Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) l’ha sempre ingannata. Intanto Giovanna (Clotilde Sabatino), convinta che Valerio (Fabio Fulco) stia mentendo, è ormai sempre più vicina alla verità. Guido (Germano Bellavia) sembra finalmente aver trovato il coraggio per lasciare Cinzia (Veronica Mazza), ma sarà così facile? Susanna (Agnese ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 11 dicembre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda martedì 11 dicembre 2018: Sconvolta dalle accuse urlate da Alberto Palladini (Maurizio Aiello) contro Valerio (Fabio Fulco) e Vera (Giulia Schiavo), Elena (Valentina Pace) inizia a capire che la madre le sta nascondendo qualcosa sull’omicidio di Veronica… A causa di una nuova discussione, Diego (Francesco Vitiello) ha l’ennesima conferma di quanto lui e Beatrice (Marina Crialesi) ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 4 dicembre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda martedì 4 dicembre 2018: Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini) tentano di convincere Adele (Sara Ricci) ad occuparsi nuovamente della ristrutturazione di casa Poggi… Continua il processo a carico di Alberto Palladini (Maurizio Aiello)… Raffaele (Patrizio Rispo) comincia ad allestire il tradizionale presepe… Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) è costretto ad ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 27 novembre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda martedì 27 novembre 2018: Valerio Viscardi (Fabio Fulco) suo malgrado deve prendere provvedimenti per proteggere Vera (Giulia Schiavo), che intanto non sembra aver lasciato perdere i suoi progetti di fuga… Filippo (Michelangelo Tommaso) tenta di tutelare i diritti della moglie Serena (Miriam Candurro)… Temendo che Mariella (Antonella Prisco) non riesca a rendere credibile la loro ...