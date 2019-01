Trivelle | il sindaco di Ravenna | “E’ blocco gas estratto da 60 anni”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) “In quantodi un territorio che estrae gas naturale da 60 anni, tenendo insieme industria, ambiente, cultura e turismo, che rappresenta un’eccellenza per esperienza, innovazione e know how e che concentra il 13% delle attività e il 29% dell’occupazione regionale del settore, continuerò a battermi insieme alle aziende e lavoratori contro una scelta dissennata e distruttiva”.Così Michele De Pascale,e presidente della Provincia di, contesta l’approvazione della moratoria per lenel Dl Semplificazioni, approvata “con una devastante leggerezza – scrive in una nota – senza alcun confronto”.Una misura che comporta “ildi un intero settore industriale, quello delle estrazioni, mettendo scientemente in crisi tantissime aziende e migliaia di lavoratori e famiglie e costringendo il Paese a ...