Tria:alto debito eredità passato,calerà

"L'elevato"pubblico italiano è "un'" dele "noi siamo determinati a ridurlo in maniera costante e progressiva". Lo assicura il ministro dell'Economia,, parlando al Peterson Institute di Washington. Poi puntualizza:"Vogliamo contribuire a cambiare l'Europa", ma l'Italia "vuole restare in Europa e nella moneta unica". E conferma gli obiettivi sui conti:"Al momento non vedo la necessità di adottare una politica di bilancio più stringente o più espansiva". Sulle banche sottolinea: il sistema è "solido".(Di martedì 29 gennaio 2019)