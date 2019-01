america24

: Tria tenta di rassicurare gli investitori: il sistema italiano è solido - 24WallStreet : Tria tenta di rassicurare gli investitori: il sistema italiano è solido - 24america : Tria tenta di rassicurare gli investitori: il sistema italiano è solido -

(Di martedì 29 gennaio 2019) "Ilbancario risente dell'economia reale". Per questo lui è arrivato a dire: "Speriamo di non entrare in recessione". Difendendo la politica economica del governo Lega-M5S improntata "agli ...