Tria | Alto debito un' eredità | determinati a ridurlo L' Italia resta nell' Euro

Tria : debito italiano alto ma sostenibile - nessun problema sistemico per le banche : L'« elevato debito pubblico » che pesa sull'Italia è «un'eredità del passato» ma è « totalmente sostenibile ». Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel suo discorso al Peterson Institute for International Economics, un think tank con sede a Washington, usa toni rassicuranti sulla sostenibilità del debito nazionale e ...

Tria : alto debito eredità passato - calerà : Lo assicura il ministro dell'Economia, Tria, parlando al Peterson Institute di Washington. Poi puntualizza:"Vogliamo contribuire a cambiare l'Europa", ma l'Italia "vuole restare in Europa e nella ...

Tria : alto debito eredità passato - calerà : 16.45 "L'elevato" debito pubblico italiano è "un'eredità" del passato e "noi siamo determinati a ridurlo in maniera costante e progressiva". Lo assicura il ministro dell'Economia, Tria, parlando al Peterson Institute di Washington. Poi puntualizza:"Vogliamo contribuire a cambiare l'Europa", ma l'Italia "vuole restare in Europa e nella moneta unica". E conferma gli obiettivi sui conti:"Al momento non vedo la necessità di adottare una politica ...

Tria : alto debito un'eredita' - determinati a ridurlo : "Vogliamo contribuire a cambiare l'Europa ma l'Italia vuole restare in Europa e vuole restare nella moneta unica": lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria intervenendo al Peterson Institute di Washington. Poi parlando di debito: "L'elevato debito pubblico italiano e' un'eredita' del secolo scorso. Noi siamo determinati a ridurlo ...

Ostuni. Emergenza Xylella : i GAL Alto Salento e Valle d'ITria insieme per salvare la Piana degli olivi monumentali di Puglia : ... ha attivato un grande movimento civico, in cui convergono tutti gli addetti ai lavori, gli amministratori e le associazioni di categoria, pronti a muoversi in nome della scienza e del buon senso. ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Zao 2019 : Althaus e Seyfarth trascinano la Germania al successo nel Team Event davanti ad AusTria e Giappone : Seconda giornata di gare sul trampolino HS102 di Zao (in Giappone) che è andata in archivio con il successo della Germania nel primo Team Event della Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci femminile. La compagine tedesca (favorita indiscussa della vigilia) non ha tradito le attese ed ha messo sul campo una superiorità abbastanza netta nei confronti del resto del Mondo grazie al contributo di Juliane Seyfarth, Ramona Straub, Carina Vogt e ...

DIETRO LE QUINTE/ Il salto di Calenda dal Pd alla guida di ConfindusTria : Carlo Calenda su Twitter attacca Vincenzo Boccia. L'ex ministro dello Sviluppo economico sembra puntare alla guida di Confindustria

Salto con gli sci - Sapporo incorona l’ausTriaca Iraschko-Stolz : Runggaldier chiude al dodicesimo posto : Iraschko-Stolz regina del trampolino di Sapporo. Cresce Runggaldier, è 12sima. Punti anche per Lara Malsiner Buona prestazione di Elena Runggaldier nella prima delle due gare di Coppa del mondo femminile in programma sul trampolino HS137 di Sapporo, in Giappone. La ventottenne gardenese delle Fiamme Gialle ha concluso la sua prova con un’incoraggiante dodicesima posizione, era da un anno che non riusciva a terminare nella top-15. ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 8 gennaio : slalom Flachau e PSL snowboard - Italia all’assalto in AusTria : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi martedì 8 gennaio). Ci aspetta una serata estremamente ricca e avvincente con sci alpino e snowboard, in scena due appuntamenti imperdibili validi per la Coppa del Mondo: lo slalom femminile di Flachau è una grande classica del Circo Bianco, la night race in terra Austriaca regalerà come sempre grandi emozioni e non deluderà le aspettative degli appassionati che potranno ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini 2019. Ryoyu Kobayashi contro Markus Eisenbichler : è questo il duello sui trampolini ausTriaci : Ryoyu Kobayashi contro Markus Eisenbichler: è questa la sfida che attende gli appassionati di Salto con gli sci nelle ultime due tappe della Tournèe dei 4 trampolini 2019. E’ una sfida apertissima perchè Kobayashi, pur avendo vinto le prime due tappe, non ha chiuso il discorso e decisivo potrebbe rivelarsi il quarto appuntamento in programma a Innsbruck da domani a venerdì. Kobayashi ha dalla sua una situazione ideale dal punto di vista ...

Salto con gli sci – Continental Cup : Colloredo 37° a Engelberg - la vittoria va all’ausTriaco Aschenwald : Continental Cup, seconda gara consecutiva sull’HS140 di Engelberg: Colloredo è 37esimo davanti ai due fratelli Bresadola Philipp Aschenwald torna a vincere in Continental Cup. Dopo il sorprendente 32esimo posto della gara di giovedì, l’austriaco, che ha trionfato nella classifica generale estiva, conquista la seconda prova consecutiva disputata sul trampolino lungo di Engelberg con due salti praticamente identici, che gli ...

Manovra - Conte apre alla Ue : «Misure rimodulate se effetti positivi su crescita» Tria : se spread resta alto mutui a rischio : Il premier alla Camera dopo la bocciatura Ue della Manovra: «Prepariamo le nostre controdeduzioni, risposta sarà esaustiva. Con procedura di infrazione chiederemo tempi molto distesi»

Tria : "Se spread alto a lungo rischi sui mutui" : Quanto alla manovra, il giorno dopo la bocciatura da parte di Bruxelles , il ministro dell'Economia prova a calmare le acque, spiegando che è "nell'interesse dell'Italia e dell'Ue sdrammatizzare i ...

Manovra - Tria : 'Se spread resta alto a lungo - avrà effetto sui mutui' - : Al Senato il ministro dell'Economia assicura che "non è necessario prefigurare interventi straordinari di tutela del risparmio". Poi un messaggio all'Ue: "No pregiudizi per una soluzione condivisibile"