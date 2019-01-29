Traffico Roma del 29-01-2019 ore 15 | 30

Traffico Roma del 29-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 13,20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL GRA CODE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA TUSCOLANA E LA VIA APPIA E DISAGI PER DUE INCIDENTI ORA RISOLTI SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA A RIDOSSO DEL RACCORDO Traffico A RILENTO ANCHE SU CORSO DI FRANCIA TRA PONTE FLAMINIO E VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI VERSO ...
Traffico Roma del 29-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 13,20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL GRA CODE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA TUSCOLANA E LA VIA APPIA E DISAGI PER DUE INCIDENTI ORA RISOLTI SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA A RIDOSSO DEL RACCORDO Traffico A RILENTO ANCHE SU CORSO DI FRANCIA TRA PONTE FLAMINIO E VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI VERSO ...
Traffico Roma del 29-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 11,20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… CODE IN CARREGGIATA ESTERNA ED IN CARREGGIATA INTERNA SUL GRA TRA LA SALARIA E L’OSP SANT’ANDREA. SULLA FLAMINIA INSISTONO LE CODE PER UN INCIDENTE IN ENTRATA ALLA CAPITALE DA PRIMA PORTA A SUBITO DOPO IL RACCORDO ANULARE; ALTRO INCIDENTE SULLA FLAMINIA ALL’’INTERSEZIONE CON ...
Traffico Roma del 29-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 11,20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… CODE IN CARREGGIATA ESTERNA ED IN CARREGGIATA INTERNA SUL GRA TRA LA SALARIA E L’OSP SANT’ANDREA. SULLA FLAMINIA INSISTONO LE CODE PER UN INCIDENTE IN ENTRATA ALLA CAPITALE DA PRIMA PORTA A SUBITO DOPO IL RACCORDO ANULARE; ALTRO INCIDENTE SULLA FLAMINIA ALL’’INTERSEZIONE CON ...
Traffico Roma del 29-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 09,50 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… CODE SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA E TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA TIBURTINA , PIU’ AVANTI TRA LA TUSCOLANA E LO SVINCOLO DI CAMPINO IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE CODE DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE. E TRA LA LAURENTINA E LA VIA APPIA ...
Traffico Roma del 29-01-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 09,50 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… CODE SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA E TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA TIBURTINA , PIU’ AVANTI TRA LA TUSCOLANA E LO SVINCOLO DI CAMPINO IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE CODE DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE. E TRA LA LAURENTINA E LA VIA APPIA ...
Traffico Roma del 29-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 09,20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… CODE SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIABIS E LA SALRAI E ANCORA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA NOMETANA, PIU’ AVANTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA VIA ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE CODE ALL’ALT DELLA VIA AURELIA E DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA DEL ...
Traffico Roma del 29-01-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 08,20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… INCOLONNAMENTI SUL GRA DI Roma TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA VIA ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA E NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE CODE DA VIA CASAL DEL MARMO ALLA VIA AURELIA E DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE SUL TRATTO ...
Traffico Roma del 29-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 08,20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… INCOLONNAMENTI SUL GRA DI Roma TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA VIA ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA E NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE CODE DA VIA CASAL DEL MARMO ALLA VIA AURELIA E DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE SUL TRATTO ...
Traffico Roma del 29-01-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 07.50 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… INCOLONNAMENTI SUL GRA DI Roma TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA VIA APPIA E A TRATTI FINO ALLA LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA E NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE CODE DA VIA CASAL DEL MARMO ALLA VIA AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Traffico Roma del 29-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 07.20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… INCOLONNAMENTI SUL GRA DI Roma TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA VIA ANAGNINA IN CARREGGIATA INTERNA E CODE SULLA DIRAMAZIONE IN ENTRATA AL RACCORDO . SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALTRE CODE DA TOR CERVARA A PORTONACCIO VERSO IL CENTRO CODE IN ENTRATA SULLA SALARIA DA SETTEBAGNI A ...
Traffico Roma del 28-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 19:50 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico IN DIMINUZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA ANCHE SUL RACCORDO ANULARE RESTANO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E LA RomaNINA.. CODE POI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE LO RICORDIAMO PER LAVORI SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA VERSO ...
Traffico Roma del 28-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 19:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA VIA DELLA PISANA E VIA AURELIA , STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E LA RomaNINA.. CODE POI SUL ...
Traffico Roma del 28-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 18:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA, TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA VIA DELLA PISANA E VIA AURELIA , STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E ...
Traffico Roma del 28-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 18:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA, TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA VIA DELLA PISANA E VIA AURELIA , STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E ...
Traffico Roma del 29-01-2019 ore 15 | 30
VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 15,20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 29-01-2019 ore 15:30 (Di martedì 29 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 15,20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA A24 RM-TE E VIA APPIA, OLTRE AL Traffico E’ SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE.RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA. PER UN ALTRO INCIDENTE CODE SU VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DELL’OSPEDALE SAN CARLO DI NANCY. ANCHE SU VIALE DI TOR DI QUINTO CI SONO RALLENTAMENTI E CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DI VIA FORNACI DI TOR DI QUINTO IN USCITA DALLA CITTA’. ANCORA PROBLEMI SU VIA FLAMINIA, DOVE PER LAVORI POCO DOPO IL RACCORDO ANULARE SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN DIREZIONE DEL CENTRO, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL Traffico . CODE A TRATTI PER LAVORI ANCHE SU ...
romadailynews
JJesus_Official : @OfficialASRoma Sempre con voi!!! Forza Roma!!! (Anche a costo di trovare un po’ di traffico) ?????? #JJLupo… - _Carabinieri_ : #24gennaio #Carabinieri dei #NAS eseguiti 11 misure cautelari, 30 perquisizioni e il sequestro preventivo di una so… - LuceverdeRoma : Tutte le informazioni sul traffico e la mobilità a Roma -
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