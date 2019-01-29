Traffico Roma del 29-01-2019 ore 12 | 30

Traffico Roma del 29-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 11,20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… CODE IN CARREGGIATA ESTERNA ED IN CARREGGIATA INTERNA SUL GRA TRA LA SALARIA E L’OSP SANT’ANDREA. SULLA FLAMINIA INSISTONO LE CODE PER UN INCIDENTE IN ENTRATA ALLA CAPITALE DA PRIMA PORTA A SUBITO DOPO IL RACCORDO ANULARE; ALTRO INCIDENTE SULLA FLAMINIA ALL’’INTERSEZIONE CON ...
Traffico Roma del 29-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 09,50 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… CODE SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA E TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA TIBURTINA , PIU’ AVANTI TRA LA TUSCOLANA E LO SVINCOLO DI CAMPINO IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE CODE DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE. E TRA LA LAURENTINA E LA VIA APPIA ...
Traffico Roma del 29-01-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 09,50 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… CODE SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA E TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA TIBURTINA , PIU’ AVANTI TRA LA TUSCOLANA E LO SVINCOLO DI CAMPINO IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE CODE DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE. E TRA LA LAURENTINA E LA VIA APPIA ...
Traffico Roma del 29-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 09,20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… CODE SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIABIS E LA SALRAI E ANCORA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA NOMETANA, PIU’ AVANTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA VIA ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE CODE ALL’ALT DELLA VIA AURELIA E DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA DEL ...
Traffico Roma del 29-01-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 08,20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… INCOLONNAMENTI SUL GRA DI Roma TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA VIA ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA E NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE CODE DA VIA CASAL DEL MARMO ALLA VIA AURELIA E DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE SUL TRATTO ...
Traffico Roma del 29-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 08,20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… INCOLONNAMENTI SUL GRA DI Roma TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA VIA ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA E NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE CODE DA VIA CASAL DEL MARMO ALLA VIA AURELIA E DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE SUL TRATTO ...
Traffico Roma del 29-01-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 07.50 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… INCOLONNAMENTI SUL GRA DI Roma TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA VIA APPIA E A TRATTI FINO ALLA LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA E NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE CODE DA VIA CASAL DEL MARMO ALLA VIA AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Traffico Roma del 29-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 07.20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… INCOLONNAMENTI SUL GRA DI Roma TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA VIA ANAGNINA IN CARREGGIATA INTERNA E CODE SULLA DIRAMAZIONE IN ENTRATA AL RACCORDO . SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALTRE CODE DA TOR CERVARA A PORTONACCIO VERSO IL CENTRO CODE IN ENTRATA SULLA SALARIA DA SETTEBAGNI A ...
Traffico Roma del 28-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 19:50 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico IN DIMINUZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA ANCHE SUL RACCORDO ANULARE RESTANO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E LA RomaNINA.. CODE POI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE LO RICORDIAMO PER LAVORI SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA VERSO ...
Traffico Roma del 28-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 19:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA VIA DELLA PISANA E VIA AURELIA , STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E LA RomaNINA.. CODE POI SUL ...
Traffico Roma del 28-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 18:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA, TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA VIA DELLA PISANA E VIA AURELIA , STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E ...
Traffico Roma del 28-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 18:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA, TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA VIA DELLA PISANA E VIA AURELIA , STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E ...
Traffico Roma del 28-01-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 17:50 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA, TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA VIA DELLA PISANA E VIA AURELIA , STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E ...
Traffico Roma del 28-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 17:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E LA RomaNINA E TRA LA Roma FIUMICINO E VIA DELLA PISANA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DEL MARE E LA RomaNINA.. ANCORA ...
Traffico Roma del 28-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 16:50 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E LA RUSTICA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRAVIA DEL MARE E LA RomaNINA.. ANCORA PROBLEMI SU VIA FLAMINIA, DOVE PER LAVORI POCO ...
Traffico Roma del 29-01-2019 ore 12 | 30
VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 11,20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO ...
Traffico Roma del 29-01-2019 ore 12:30 (Di martedì 29 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 11,20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… CODE IN CARREGGIATA ESTERNA ED IN CARREGGIATA INTERNA SUL GRA TRA LA SALARIA E L’OSP SANT’ANDREA. SULLA FLAMINIA INSISTONO LE CODE PER UN INCIDENTE IN ENTRATA ALLA CAPITALE DA PRIMA PORTA A SUBITO DOPO IL RACCORDO ANULARE; ALTRO INCIDENTE SULLA FLAMINIA ALL’’INTERSEZIONE CON VIA TUSCANIA ANCIORA CODE PER UN INCIDENTE PRECEDENTE IN VIALE PARIOLI ALL’ALTEZZA DI VIA GUALTIERO CASTELLINI E SU VIA GARIELE PALEOTTI ALL’INTERSEZIONE CON VIA DI TORREVECCHIA ALTRI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA C. COLOMBO LUNGO LA CARREGGIATA CENTRALE IN PROSSIMITA’ DI VIA PADRE SEMERIA INFINE E’ STATA RIAPERTA VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO VENETO E VIALE G.FALCONE E P. BORSELLINO FRA VIA TRIONFALE E PIAZZALE CLODIO In ...
romadailynews
JJesus_Official : @OfficialASRoma Sempre con voi!!! Forza Roma!!! (Anche a costo di trovare un po’ di traffico) ?????? #JJLupo… - _Carabinieri_ : #24gennaio #Carabinieri dei #NAS eseguiti 11 misure cautelari, 30 perquisizioni e il sequestro preventivo di una so… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 29-01-2019 ore 12:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… -
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