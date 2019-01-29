Traffico Roma del 29-01-2019 ore 09 | 30

Traffico Roma del 29-01-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 08,20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… INCOLONNAMENTI SUL GRA DI Roma TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA VIA ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA E NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE CODE DA VIA CASAL DEL MARMO ALLA VIA AURELIA E DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE SUL TRATTO ...
Traffico Roma del 29-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 08,20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… INCOLONNAMENTI SUL GRA DI Roma TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA VIA ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA E NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE CODE DA VIA CASAL DEL MARMO ALLA VIA AURELIA E DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE SUL TRATTO ...
Traffico Roma del 29-01-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 07.50 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… INCOLONNAMENTI SUL GRA DI Roma TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA VIA APPIA E A TRATTI FINO ALLA LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA E NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE CODE DA VIA CASAL DEL MARMO ALLA VIA AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Traffico Roma del 29-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 07.20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… INCOLONNAMENTI SUL GRA DI Roma TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA VIA ANAGNINA IN CARREGGIATA INTERNA E CODE SULLA DIRAMAZIONE IN ENTRATA AL RACCORDO . SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALTRE CODE DA TOR CERVARA A PORTONACCIO VERSO IL CENTRO CODE IN ENTRATA SULLA SALARIA DA SETTEBAGNI A ...
Traffico Roma del 28-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 19:50 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico IN DIMINUZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA ANCHE SUL RACCORDO ANULARE RESTANO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E LA RomaNINA.. CODE POI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE LO RICORDIAMO PER LAVORI SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA VERSO ...
Traffico Roma del 28-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 19:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA VIA DELLA PISANA E VIA AURELIA , STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E LA RomaNINA.. CODE POI SUL ...
Traffico Roma del 28-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 18:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA, TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA VIA DELLA PISANA E VIA AURELIA , STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E ...
Traffico Roma del 28-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 18:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA, TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA VIA DELLA PISANA E VIA AURELIA , STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E ...
Traffico Roma del 28-01-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 17:50 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA, TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA VIA DELLA PISANA E VIA AURELIA , STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E ...
Traffico Roma del 28-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 17:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E LA RomaNINA E TRA LA Roma FIUMICINO E VIA DELLA PISANA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DEL MARE E LA RomaNINA.. ANCORA ...
Traffico Roma del 28-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 16:50 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E LA RUSTICA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRAVIA DEL MARE E LA RomaNINA.. ANCORA PROBLEMI SU VIA FLAMINIA, DOVE PER LAVORI POCO ...
Traffico Roma del 28-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 15:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E ANAGNINA E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA NELLE DUE DIREZIONI. Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO , TRATTO ...
Traffico Roma del 28-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 15:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E ANAGNINA E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA NELLE DUE DIREZIONI. Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO , TRATTO ...
Traffico Roma del 28-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 13:20 MAX MAR. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, ANCORA DISAGI SULLA VIA FLAMINIA A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALL’ ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE. RIPERCUSSIONI ANCHE PER COLORO CHE DAL RACCORDO DEVONO IMMETTERSI SULLA FLAMINA. RALLENTAMENTI SUL LUNGOTEVERE TRA PONTE VITTORIO EMANUELE II E PONTE UMBERTO I VERSO PONTE CAVOUR CI ...
Traffico Roma del 28-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 13:20 MAX MAR. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, ANCORA DISAGI SULLA VIA FLAMINIA A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALL’ ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE. RIPERCUSSIONI ANCHE PER COLORO CHE DAL RACCORDO DEVONO IMMETTERSI SULLA FLAMINA. RALLENTAMENTI SUL LUNGOTEVERE TRA PONTE VITTORIO EMANUELE II E PONTE UMBERTO I VERSO PONTE CAVOUR CI ...
Traffico Roma del 29-01-2019 ore 09 | 30
VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 09,20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO ...
Traffico Roma del 29-01-2019 ore 09:30 (Di martedì 29 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 09,20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… CODE SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIABIS E LA SALRAI E ANCORA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA NOMETANA, PIU’ AVANTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA VIA ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE CODE ALL’ALT DELLA VIA AURELIA E DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE. E TRA L’AS CASILINA E LA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALTRE CODE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, IN TANG EST SI SONO FORMATE FILE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIALE DELLA CAMILLUCCIA > STADIO UN INCIDENTE SI SEGNALA CON RALLENTAMENTI LUNGO LA CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE IN PROX DI VIA TRIONFALE PER TUTTA LA SETTIMANA IN UN NOTO CENTRO CONGRESSUALE SULL’AURELIA SI SVOLGONO , LE PROVE SELETTIVE DI UN CONCORSO ...
romadailynews
JJesus_Official : @OfficialASRoma Sempre con voi!!! Forza Roma!!! (Anche a costo di trovare un po’ di traffico) ?????? #JJLupo… - _Carabinieri_ : #24gennaio #Carabinieri dei #NAS eseguiti 11 misure cautelari, 30 perquisizioni e il sequestro preventivo di una so… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 29-01-2019 ore 09:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… -
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