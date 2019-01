Traffico Roma del 29-01-2019 ore 08 | 00

Traffico Roma del 29-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 07.20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… INCOLONNAMENTI SUL GRA DI Roma TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA VIA ANAGNINA IN CARREGGIATA INTERNA E CODE SULLA DIRAMAZIONE IN ENTRATA AL RACCORDO . SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALTRE CODE DA TOR CERVARA A PORTONACCIO VERSO IL CENTRO CODE IN ENTRATA SULLA SALARIA DA SETTEBAGNI A ...

Traffico Roma del 28-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 19:50 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico IN DIMINUZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA ANCHE SUL RACCORDO ANULARE RESTANO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E LA RomaNINA.. CODE POI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE LO RICORDIAMO PER LAVORI SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA VERSO ...

Traffico Roma del 28-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 19:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA VIA DELLA PISANA E VIA AURELIA , STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E LA RomaNINA.. CODE POI SUL ...

Traffico Roma del 28-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 18:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA, TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA VIA DELLA PISANA E VIA AURELIA , STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E ...

Traffico Roma del 28-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 17:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E LA RomaNINA E TRA LA Roma FIUMICINO E VIA DELLA PISANA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DEL MARE E LA RomaNINA.. ANCORA ...

Traffico Roma del 28-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 16:50 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E LA RUSTICA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRAVIA DEL MARE E LA RomaNINA.. ANCORA PROBLEMI SU VIA FLAMINIA, DOVE PER LAVORI POCO ...

Traffico Roma del 28-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 15:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E ANAGNINA E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA NELLE DUE DIREZIONI. Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO , TRATTO ...

Traffico Roma del 28-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 13:20 MAX MAR. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, ANCORA DISAGI SULLA VIA FLAMINIA A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALL’ ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE. RIPERCUSSIONI ANCHE PER COLORO CHE DAL RACCORDO DEVONO IMMETTERSI SULLA FLAMINA. RALLENTAMENTI SUL LUNGOTEVERE TRA PONTE VITTORIO EMANUELE II E PONTE UMBERTO I VERSO PONTE CAVOUR CI ...

Traffico Roma del 28-01-2019 ore 12 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 12.20 PER UN INCIDENTE CHIUSA AL Traffico LA TANGENZIALE EST TRA IL BIVIO PER LA A24 E VIA DI PORTONACCIO VERSO LO STADIO OLIMPICO . IL Traffico E’ DEVIATO SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST. LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE E’ COMUNQUE TRANSITABILE PER COLORO CHE PROVENGONO DA VIA DI PORTONACCIO E SONO DIRETTI VERSO LA SALARIA. SEGNALAZIONE DI INCIDENTE ANCHE ALLA SERPENTARA SI ...

Traffico Roma del 28-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 11:20 MAX MAR. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, ANCORA DISAGI SULLA VIA FLAMINIA A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALL’ ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE. RIPERCUSSIONI ANCHE PER COLORO CHE DAL RACCORDO DEVONO IMMETTERSI SULLA FLAMINA. IN CITTA‘ PER UN INCIDENTE SI RALLENTA SULLA TANGENZIALE EST IN PROSSIIMTA’ DELLO SVINCOLO CON LA ...