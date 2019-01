Trafficanti film stasera in tv 29 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

cubemagazine

(Di martedì 29 gennaio 2019)è ilin tv martedì 292019 in onda in seconda serata su Italia 1 a mezzanotte. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda GENERE: Commedia, Drammatico, Thriller, Azione ANNO: 2016 REGIA: Todd Phillips: Jonah Hill, Miles Teller, Ana de Armas, Bradley Cooper, Shaun Toub, Barry Livingston, Brenda Koo, JB Blanc, Said Faraj DURATA: 149 Minutiin tv:Ispirato ad una storia vera, “War Dogs” segue le vicende di due amici di Miami poco più che ventenni (Hill e Teller) durante il periodo della prima Guerra in Iraq, che sfruttando un’iniziativa semisconosciuta del governo, iniziano una piccola attività relativa a contratti dell’esercito U.S.A.. Poco a poco, iniziano a vedere i frutti dei loro ...