Torino-Jesé | i motivi del no dei granata

Torino : il Psg offre il prestito di Jesè - Cairo non è convinto : Il Torino del presidente Urbano Cairo sta valutando l'ipotesi di portare in granata un giocatore di talento che, tra il passato al Real Madrid e il presente al Paris Saint German, oscilla pericolosamente sul baratro delle promesse mancate e mai sbocciate davvero. Un destino ancora in bilico quello del calciatore spagnolo Jesè Rodriguez Ruiz, noto semplicemente come Jesè, che nella sua carriera ha deluso un po' troppo viste le sue qualità. Il ...