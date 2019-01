Torino | il presidente Smat ' Un bel guaio se l acqua torna pubblica'

Frasi contro la Juve - deferito il presidente del Torino Cairo ed il club granata : Il Torino è reduce dall’eliminazione in Coppa Italia contro la Fiorentina, nelle ultime ore altra brutta notizia. Nel dettaglio il presidente Cairo è stato deferito per le dichiarazioni sugli arbitri dopo il derby perso con la Juventus. La comunicazione arriva direttamente dalla federcalcio precisando che il Procuratore Federale – esaminate le dichiarazioni rilasciate lo scorso 17 dicembre e rilevato che non sono state ...

ATP Finals - Torino tra le candidate : “faremo ogni sforzo possibile” - rivela il presidente della FIT Binaghi : Angelo Binaghi, presidente della Fit, si è detto molto soddisfatto dell’inserimento di Torino tra le mete papabili per ospitare le ATP Finals “L’inserimento di Torino nel gruppo ristretto delle città candidate ad ospitare le Atp Finals è un riconoscimento delle capacità che la Federazione Italiana Tennis mostra organizzando, in partnership con la Coni Servizi, gli Internazionali BNL d’Italia e le Next Gen Atp Finals ...

Premio 'Andrea Fortunato' a Cairo : il riconoscimento come presidente del Torino e di Rcs : A Urbano Cairo due riconoscimenti alla decima edizione del Premio 'Andrea Fortunato', in memoria del giocatore della Juventus morto di leucemia nel 1995 a 23 anni. Cairo è stato premiato come ...