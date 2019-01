The Kingdom film stasera in tv 29 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

cubemagazine

(Di martedì 29 gennaio 2019) Theè ilin tv martedì 292019 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:50. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVThein tv:e scheda GENERE: Drammatico, Thriller ANNO: 2007 REGIA: Peter Berg: Jamie Foxx, Jennifer Garner, Jason Bateman, Chris Cooper, Andrew Astor, Minka Kelly, Amy Hunter, Ali Suliman, Tj Burnett, Hope Fogle, Ashraf Barhoum, Raad Rawi, Hrach Titizian, Trevor St. John, Brooke Langton, Tom Bresnahan, Kelly AuCoin, Brian Mulligan, Brody M. Tardy DURATA: 110 Minuti Thein tv:In un attacco terroristico a Riyadh, in Arabia Saudita muoiono civili americani. L’FBI decide di inviare sul posto una squadra speciale anti-crimine per catturare i responsabili. La squadra è guidata dall’agente ...