Testo de L’amore è una dittatura degli Zen Circus a Sanremo 2019 | il rock a sfondo

Il Testo di Solo Una Canzone degli Ex-Otago - l’amore indie e l’Instore tour di febbraio : Il palco dell'Ariston ospita ancora una volta una delle band più importanti della scena indie italiana: Solo Una Canzone degli Ex-Otago racconta l'amore che sarà presente anche nell'album "Corochinato" in uscita l'8 marzo. Gli Ex-Otago sono una band genovese nata nel 2002 e già al sesto album in studio. Il loro indie-pop è intriso di sentimento e scelta accurata dei suoni, ma soprattutto di forti messaggi come avevano precisato anche in ...

Per Un Milione dei Boombadash è una ballad reggae sull’amore - il Testo : Raggamuffin e hip hop arrivano dal Salento per portare sul palco dell'Ariston un messaggio d'amore e bellezza, grazie a Per Un Milione dei Boombadash. Il testo è stato scritto in collaborazione con Rocco Hunt, Federica Abbate e Cheope Mogol, mentre l'arrangiamento è stato curato da Takagi & Ketra, il duo di produttori che ha firmato hit di grande successo come Roma-Bangkok, Vorrei ma non posto e collaborato con artisti ...

Testo de Le nostre anime di notte di Anna Tatangelo - l’amore e la promessa di non perdersi nel brano di Sanremo : Anna Tatangelo presenta Le nostre anime di notte al Festival di Sanremo 2019. La cantante, in gara tra i 24 Campioni scelti dalla commissione artistica presieduta da Claudio Baglioni, porta sul palco dell'Ariston il brano che anticipa il rilascio del nuovo disco di inediti, La fortuna sia con me. Una nuova Anna Tatangelo e un percorso diverso dal passato, per un disco 100% in linea con le sue volontà e con le sue aspettative. Anna non ha ...

Ermal Meta e J-Ax in Un’altra volta da rischiare - il nuovo singolo che incita all’amore (Testo) : Ermal Meta e J-Ax in Un'altra volta da rischiare, il nuovo singolo che anticipa il rilascio del cofanetto Non abbiamo armi - Il Concerto, con il DVD dell'evento al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Lo scorso aprile, Ermal Meta si è esibito per la prima volta in un palazzetto dello sport: il concerto è stato ripreso per essere pubblicato in DVD all'interno di Non abbiamo armi - Il Concerto atteso per il 25 gennaio. Nel cofanetto celebrativo ...