Tesla - Supercharger presi di mira

(Di martedì 29 gennaio 2019) Da alcuni mesi iamericani sono statidida quello che si potrebbe definire come una sorta di movimento anti-. I proprietari delle elettriche di Elon Musk si sono trovati ad affrontare diversi disagi all'interno delle stazioni di servizio del costruttore californiano, dal cosiddetto Icing a vere e proprie azioni di sabotaggio delle strutture di ricarica.Colonnine sabotate. Nelle ultime settimane, infatti, alcuni proprietari recatisi aiper ricaricare la proprianon hanno potuto fare il pieno di elettroni in quanto le colonnine erano state sabotate. In alcuni casi dai connettori di ricarica sono state asportate alcune parti, non permettendo di collegare le prese alle vetture. Dei vandali hanno inoltre tagliato parte del rivestimento esterno dei cavi delle colonnine, danneggiando il sistema così da impedire le ricariche.Il ...