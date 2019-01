Terremoto Centro Italia | il sindaco di Amatrice e i colleghi del cratere pronti a

Terremoto : al via centro di ricerca universitario Unicam : E’ stata avviata la procedura per la realizzazione del nuovo centro ricerca universitario (Cru) che sorgerà in Via Madonna delle Carceri a Camerino. Si tratta del progetto piu’ grande per l’Ateneo camerte, nato immediatamente dopo gli eventi sismici del 2016. Prevista l’attivazione di un nuovo polo internazionale per la ricerca e l’innovazione, un luogo di incontro e contaminazione tra varie discipline e ricercatori ...

Ravenna - scossa di Terremoto con epicentro a Solarolo - : La scossa è stata registrata dall'Ingv alle 22.02 nel comune vicino alla città di Imola, ad una profondità di 22 chilometri

Terremoto - scossa di magnitudo 3.9 tra le isole Eolie e la Calabria : epicentro nel “piano di Wadati-Benioff” [MAPPE e DETTAGLI] : 1/7 ...

Liguria - scossa di Terremoto con epicentro a Recco - : La scossa è stata registrata dall'Ingv a un chilometro a nord ovest della cittadina in provincia di Genova, alle ore 12.36

Scossa di Terremoto in provincia di Cosenza - epicentro a Campana [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Due scosse di Terremoto in Emilia Romagna - la prima più forte di Magnitudo 4.6. Epicentro a 11 km da Ravenna. Danni lievi - oggi scuole chiuse : Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in Emilia Romagna poco dopo la mezzanotte del 15 gennaio con Epicentro ad 11 km ad est di Ravenna ad una profondità di 25 Km....

