Supergirl 4 | Lex Luthor cercherà di coinvolgere la sorella Lena nei suoi piani criminali

(Di martedì 29 gennaio 2019) Da marzose la vedrà con una nuova minaccia, che, in realtà, non è tanto inedita per i fan di Superman. Stiamo parlando di Lex, l'acerrimo nemico di Kal-El. Introdurre un personaggio come questo è una scelta coraggiosa, ma gli showrunner assicurano che questo Lex non deluderà. L'attore scelto per interpretare il villain è Jon Cryer, conosciuto più come volto da 'comedy' che da 'drama'. Farà il suo debutto nel quindicesimo episodio della quarta stagione, quandodi convincerea prendere parte alle sue macchinazioni. Fino ad ora abbiamo soltanto sentito parlare di Lex dagli uniciche abbiamo conosciuto, la madre Lillian, che ha cercato di continuare l'attività criminale del figlio, e la, divenuta uno dei personaggi regular della serie a partire dalla seconda stagione.Nella serie incentrata su Kara Zor-El non poteva mancare un ...