Superbike 2019 Yamaha | conferme anche a Portimao

Superbike 2019. Kawasaki pronta per Phillip Island : Jonathan Rea domina la scena anche a Portimao , dopo aver già messo tutti dietro, a Jerez la scorsa settimana. Il quattro volte campione del mondo della Kawasaki sembra già a posto con la nuova ZX10RR e in grado di sfruttare il motore 2019 con più giri e cavalli rispetto alla versione dello scorso anno. Dopo aver lavorato per trovare il ...

Superbike 2019. Melandri - quanti problemi : ... per trovare la soluzione in vista della prima gara della stagione." Differente la situazione di Sandro Cortese al debutto nella Superbike da campione del mondo uscente della Supersport600. Seppur i ...

Superbike - Analisi Test Portimao : la griglia di partenza e i favoriti del Mondiale 2019 : alessandro.passanti@oasport.it Twitter: @AlePasso Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Valerio Origo

Superbike - Analisi Test Portimao : la griglia di partenza e i favoriti del Mondiale 2019. Jonathan Rea imprendibile - Yamaha davanti alla Ducati? : Se i Test effettuati a Jerez de la Frontera e, soprattutto, a Portimao, saranno confermati anche nel corso della stagione, il Mondiale 2019 di Superbike è già chiuso prima ancora di iniziare. Jonathan Rea è pronto per il suo quinto titolo consecutivo, con una superiorità che appare sempre più netta ed inossidabile. Il portacolori della Kawasaki conclude questi quattro giorni di Test riservati alle moto derivate di serie con un margine, su tutti ...

Superbike - Test Portimao 2019 : Jonathan Rea domina anche nella seconda giornata - ancora lontani Melandri e Davies : seconda giornata di Test a Portimao che va in archivio con un Jonathan Rea (Kawasaki) nettamente al comando della graduatoria dei tempi, dimostrando ancora una volta la sua superiorità in vista di un Mondiale Superbike 2019 in cui va a caccia del quinto titolo iridato consecutivo. Sul tracciato lusitano i team hanno Testato le ultime modifiche tecniche per perfezionare il set-up prima di volare in Australia per il primo Gran Premio della ...

Superbike - Test Portimao 2019 : Jonathan Rea fa il vuoto nel Day-1 - Ducati ancora indietro : Tanto per cambiare è di Jonathan Rea (Kawasaki) il miglior tempo della prima giornata dei Test riservati alla Superbike sul circuito di Portimao, Portogallo, in vista della stagione 2019. La domenica in terra lusitana ha preso il via con qualche goccia di pioggia, ma con il passare dei minuti ha trionfato il sole con buone temperature. Il quattro volte campione del mondo ha fissato un ottimo 1:42.195 relegando tutti gli altri a quasi mezzo ...

Superbike 2019 - test Jerez - Laverty : 'Abbiamo un grande potenziale' : A Jerez è finita l'attesa per il Team Go Eleven e Eugune Laverty che hanno potuto scendere in pista per la prima volta con l'attesissima Panigale V4 R. Il giorno 1 dei test, con pista molto sporca e ...

Superbike 2019 - test Jerez - Razgatlioglu velocissimo : C'è soddisfazione nel team Puccetti che lascia Jerez alla volta di Portimao dove tra domani e lunedi si svolgerà l'ultima sessione di test in Europa per la Superbike, prima di ritornare in pista in ...

Superbike - Test Portimao 2019 : tutti a caccia di Jonathan Rea negli ultimi test prima della partenza per l’Australia : Dopo la due giorni di test di Jerez de la Frontera continua il percorso d’avvicinamento verso la prima tappa del Mondiale Superbike 2019 con altre due giornate di prove sul circuito portoghese di Portimao. I team si spostano così in Portogallo per perfezionare gli ultimi dettagli e prendere le ultime decisioni strategiche sulle moto in vista della partenza per l’Australia, dove comincerà ufficialmente il Campionato con il primo ...

Superbike - Primi test del 2019 conclusi a Jerez per il team Aruba.it Racing - Ducati : Ecco i risultati dei Primi test di stagione del team Aruba.it Racing Ducati di Superbike Dopo un inizio positivo ieri, il team Aruba.it Racing Ducati ha concluso i Primi test del 2019 a Jerez de la ...

Superbike – Primi test del 2019 conclusi a Jerez per il team Aruba.it Racing – Ducati : Ecco i risultati dei Primi test di stagione del team Aruba.it Racing – Ducati di Superbike Dopo un inizio positivo ieri, il team Aruba.it Racing – Ducati ha concluso i Primi test del 2019 a Jerez de la Frontera (Spagna). Alvaro Bautista e Chaz Davies hanno messo a referto 103 e 58 giri rispettivamente nell’arco di due giorni, concludendo con il quarto e decimo tempo nella classifica combinata di categoria e portando avanti lo ...

Superbike - Test Jerez 2019 : Jonathan Rea chiude al comando il Day-2 e sfiora il tempo di Bradl con la Honda MotoGP : Jonathan Rea (Kawasaki) inizia con il piede giusto anche il suo 2019 e conclude al comando la due giorni di Test riservati alla Superbike di Jerez de la Frontera. Il campione del mondo in carica ha chiuso la sua giornata con il tempo di 1:39.160 (per fare un esempio a novembre si fermò sull’1:38.713 ma con temperature decisamente migliori per girare) sfiorando addirittura il tempo di Stefan Bradl che ha girato con la Honda pronta per il ...

Superbike - Test Jerez 2019 : Alex Lowes il più veloce della prima giornata davanti a Rea - le Ducati inseguono : E’ andata in archivio la prima giornata dei Test riservati al Mondiale 2019 di Superbike sul tracciato di Jerez de la Frontera (Spagna). Sulla pista andalusa il più veloce del day-1 è stato il britannico Alex Lowes in sella alla Yamaha con il crono di 1’40″442. Un tempo chiaramente influenzato anche dalle condizioni dell’asfalto. Il circuito iberico infatti si è presentato piuttosto sporco e con poca aderenza. Alle spalle ...

Superbike - Test Jerez 2019 : si riparte da Jonathan Rea - la Ducati lancia il guanto di sfida e Melandri a caccia del riscatto : E dopo una lunga attesa si ritorna in pista. Spetta ai centauri della Superbike rompere il silenzio invernale dei motori e iniziare il proprio lavoro sulla pista di Jerez de la Frontera (Spagna) per una due giorni di Test importante per delineare gli sviluppi tecnici delle nuove moto. Il 23 e il 24 gennaio sarà interessante prendere nota dei tempi ma anche dalla consistenza degli stessi. Si riparte da lui, Jonathan Rea, dominatore assoluto della ...