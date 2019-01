Sulla Brexit è di nuovo May contro Europa

Borse in calo in attesa di Fed - Bce e l'accordo Sulla Brexit : Milano. Borse europee in calo in questo inizio settimana con Piazza Affari che perde lo 0,5 per cento dopo le prime due ore di negoziazione sulla scia dell'attesa dei numerosi dati macroeconomici relativi alla zona euro. Tanti gli argomenti al centro dell'agenda economico finanziaria di fine gennaio

Rally della sterlina - si scommette Sulla proroga dei termini per la Brexit : tra no deal e ipotesi rinvio 24 gennaio 2019 Brexit, dalla farmaceutica alle banche: la grande fuga da Londra Anche esponenti del mondo dell'industria stanno facendo sentire la loro voce. In un ...

La Regina Elisabetta II invoca la fine della faida Sulla Brexit : E’ scesa in campo anche Sua Maestà per lanciare un appello a scegliere la strada dell’unità, del dialogo e del

Bce - Draghi : «Economia più debole delle attese - pesa il protezionismo. Incertezza Sulla Brexit - crescita a rischio» : «Non avverto l’urgenza di trovare il mio successore. Forse sono di parte, forse la gente mi vuole bene, ma, scherzi a parte, non decidiamo noi»

Bce - Draghi : «Economia più debole del previsto - rischi per la crescita dalla lunga trattativa Sulla Brexit» Video : Ancora necessario uno stimolo monetario per l’economia. Le lunghe trattative per la Brexit minacciano la crescita economica. L’Euro ha il più alto tasso di approvazione della sua storia

Bce - caos Brexit e Venezuela - dubbi Sulla Cina : per i mercati non c'è pace : La paura di un rallentamento dell'economia mondiale e in particolare della Cina, alle prese con una guerra commerciale , e tecnologica, che sembra non avere fine e una probabile bolla del credito , ...

Tria corre ai ripari : prese misure cautelative in caso di 'no deal' Sulla Brexit : L'Italia corre ai ripari in caso di no-deal della Brexit. Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria annuncia di aver predisposto misure transitorie per garantire la continuità dei mercati e degli intermediari, al fine di 'garantire la piena continuità dei mercati e degli ...

Jeremy Corbyn spinge per un possibile secondo referendum Sulla Brexit : Senza un accordo, il 29 marzo la quinta economia più grande al mondo inizierà a regolare i propri scambi commerciali secondo le regole base del WTO, abbandonando da un giorno all'altro, gli accordi ...

FMI pessimista Sulla crescita - Corbyn per il referendum bis su Brexit : ... ha detto la nuova capoeconomista dell'istituto, Gita Gopinath, inserendo l'Italia tra le minacce agli equilibri dell'economia globale per "le preoccupazioni sui rischi sovrani e finanziari". Di Maio ...

Borsa : Piazza Affari maglia nera - Tim ai minimi da 5 anni. Attesa piano B Sulla Brexit : Lo spread Btp-Bund si muove attorno ai 250 punti base con gli investitori che temono una frenata dell'economia dopo gli avvertimenti di Bankitalia. Debole il petrolio, con il Wti che cede lo 0,24% a ...

Le possibili conseguenze della Brexit Sulla Premier League : La Brexit non riesce a mettere d'accordo neppure gli allenatori di calcio: quello del Liverpool, Jurgen Klopp, è un sostenitore dell'Unione Europea, come spiegava a Channel 4 News lo scorso luglio: “Finché rimaniamo uniti come europei – le parole del tecnico tedesco ma oramai britannico d'adozione, dove allena da tre anni e mezzo – tutto rimarrà in ordine”. Diverso il punto di vista del coach del Cardiff, il settantenne Neil Warnock, che pochi ...

Q A sugli sviluppi della Brexit e implicazioni Sulla sterlina : ... ci aspettiamo che il cambio sterlina-dollaro venga scambiato a circa 1,15 in quanto il mercato si apprezzerebbe a fronte di un possibile collasso dell'economia britannica. Il tasso di cambio tra ...

John Bercow e il disperato tentativo di mantenere la calma durante il voto Sulla Brexit : il suo “ordeeer” è già un cult : Alla House of Commons è il 15 gennaio, il giorno del voto sull’accordo tra Londra e Bruxelles sulla Brexit. L’intesa ottenuta da Theresa May verrà poi bocciata dalla maggioranza del Parlamento aprendo allo scenario del no deal. Lo speaker John Bercow deve fare di tutto per cercare di mantenere la calma e permettere che il dibattito vada avanti: le sue esclamazioni, da “zen” a “order“, sono diventate virali in ...