Su Assassin' s Creed Odyssey debutta L' Eredità di una Poetessa | un nuovo

Nonostante le infuocate polemiche di genere sul DLC - Assassin's Creed Odyssey ottiene una nomination ai GLAAD Awards : Come riporta Rock Paper Shotgun, tra i nominati per il primo GLAAD Awards dedicato ai videogiochi (che verrà assegnato a Los Angeles il 29 marzo), accanto a The Elder Scrolls Online: Summerset, Guild Wars 2: Path of Fire, Pillars of Eternity 2: Deadfire e The Sims Mobile, figura anche Assassin's Creed Odyssey. Un titolo decisamente apprezzato per quel che riguarda la libertà di scegliere l'identità sessuale dei due protagonisti... almeno fino ...

Assassin's Creed 3 e Liberation per Nintendo Switch stanno per essere annunciati? : Sembrerebbe che gli Assassini di Ubisoft stiano per debuttare ufficialmente su Nintendo Switch, se escludiamo la versione cloud di Odyssey uscita per il solo mercato giapponese. Come segnalano i colleghi di Eurogamer.net, infatti, un paio di rivenditori cechi hanno pubblicato nei loro listini una versione di Assassin's Creed 3 per Nintendo Switch, con tanto di papabile copertina.Ecco giungere quindi una nuova segnalazione, sulla scia della ...

Polemica travolge Assassin’s Creed Odyssey : Ubisoft cambia il finale del DLC : Assassin's Creed Odyssey è solo l'ultimo esponente di una tradizione ormai "storica" avviata nel 2007 da Ubisoft. Più di 10 anni fa nasceva la saga rosso sangue del colosso francese, pronta non solo a raccontare la secolare faida tra Assassini e Templari, ma anche a plasmare i fatti storici con il potere poligonale. Dalle Crociate al Rinascimento, passando per la Rivoluzione Francese e l'Antica Grecia di Odyssey, il franchise di Assassin's Creed ...

Ubisoft cambierà alcuni dialoghi e cutscene nel discusso DLC di Assassin's Creed Odyssey "Eredità Oscura" : Game Infomer ha avuto la possibilità di parlare brevemente con un rappresentante di Ubisoft delle modifiche che la compagnia apporterà al discusso DLC di Assassin's Creed Odyssey ,"Eredità Oscura". Qualche tempo fa, vi avevamo riportato notizie riguardo le forti polemiche scatenate dal DLC che non teneva conto dei personaggi omosessuali.Inizialmente si pensò che le modifiche venissero applicate al finale del DLC, ma a quanto pare Ubisoft ha in ...

Assassin’s Creed Odyssey : Nuovi contenuti con i pacchetti Dionisio e Atena : Assassin’s Creed Odyssey si arricchisce con l’introduzione dei pacchetti Dionisio e Atena. Scopriamo insieme quali sono i contenuti presenti al loro interno. Assassin’s Creed Odyssey: Disponibili i pacchetti Dionisio e Atena Dopo il lancio dei primi due pacchetti all’inizio dell’anno, Ubisoft ha reso disponibile 2 ulteriori pacchetti per i giocatori di Assassin’s Creed Odyssey, a seguire i ...

Ubisoft sui giocatori infuriati per l'ultimo DLC di Assassin's Creed Odyssey : "ci scusiamo - questa decisione è stata eseguita malamente" : Vi avevamo già parlato delle polemiche nate intorno a una particolare decisione di Ubisoft per quanto riguarda la storyline dell'ultimo DLC di Assassin's Creed Odyssey, una decisione che forzava tutti coloro che avevano scelto di plasmare un alter ego omosessuale.I giocatori non hanno apprezzato e Ubisoft ha deciso di correre ai ripari con una dichiarazione ufficiale del creative director, Jonathan Dumont, riportata da Eurogamer.net. Vi ...

Polemiche sul DLC di Assassin's Creed : "L'Eredità della Prima Lama 2" non tiene conto dei personaggi omosessuali : Le questioni di genere e il mondo videoludico si scontrano di nuovo: questa volta tocca ad Assassin's Creed Odyssey, in particolar modo al DLC "L'Eredità della Prima Lama Episodio 2", pagare il conto di una grossa (all'apparenza) insensibilità narrativa. Vogliamo subito anticipare che quanto riportato di seguito contiene informazioni spoiler sugli eventi del gioco, quindi siete avvisati.Come riferisce VG247, molti giocatori si sono lamentati per ...

Assassin's Creed Odyssey : "L'Eredità della Prima Lama" è ora disponibile : Assassin's Creed Odyssey ha ricevuto oggi il secondo capitolo del primo arco narrativo post lancio. Come possiamo vedere Ubisoft ha infatti pubblicato L'Eredità della Prima Lama su tutte le piattaforme, ovvero PS4, Xbox One e PC.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Ubisoft per tutti i dettagli: Read more…

Assassin’s Creed Odyssey : Disponibile il secondo Episodio dell’Eredità della Prima Lama : Ubisoft annuncia il lancio di Eredità Oscura, il secondo Episodio del primo arco narrativo post lancio di Assassin’s Creed Odyssey L’Eredità della Prima Lama, su tutte le piattaforme disponibili. Assassin’s Creed Odyssey: Disponibile il nuovo Episodio dell’Eredità della Prima Lama In Eredità Oscura, una lettera di Dario porta i giocatori a indagare su un mistero che condurrà ...

Assassin's Creed Odyssey : L'Eredità della Prima Lama - ep.2 Eredità Oscura - recensione : Puntuale come un orologio svizzero ecco arrivare il secondo episodio dell'arco narrativo delL'Eredità della Prima Lama. Per chi non lo sapesse si tratta della Prima serie di contenuti scaricabili pensati per Assassin's Creed Odyssey, una nuova storia creata per raccontare l'origine di una delle armi più iconiche dell'intero panorama dei videogiochi: la Lama celata.Ne L'Eredità Oscura il giocatore sarà nuovamente impegnato ad aiutare ...

Assassin's Creed Odyssey su Google Project Stream : il prossimo passo nell'evoluzione dei videogame - parola di un utente : Dopo poco più di tre mesi dell'annuncio di Project Stream, la piattaforma Streaming del colosso di Mountain View che ha permesso agli utenti di provare, con risoluzione a 1080p e a 60 fps fissi, Assassin's Creed Odyssey su Chrome, le opinioni degli utenti sono a dir poco entusiaste.Succede sul forum di ResetEra, dove nella giornata di ieri, domenica 13 gennaio, è stato pubblicato un post dal titolo inequivocabile: "Grazie, Google Project ...

Assassin’s Creed Odyssey : Arriva l’officina di Efesto e non solo : Dopo le Nuove missioni per Assassin’s Creed Odyssey. di cui vi abbiamo parlato in questi giorni, Ubisoft annuncia l’arrivo in data odierna dell’Officina di Efesto e l’aumento del livello dei nemici. Novità in vista per Assassin’s Creed Odyssey A partire da oggi sarà disponibile un nuovo aggiornamento per le versioni PC, PS4 e Xbox One di Assassin’s Creed Odyssey del peso di ...

Devin Smith presenta la nuova linea di controller a tema Assassin's Creed II : Ezio Auditore è forse l'assassino più amato dell'intera saga di Assassin's Creed e se volete onorare la sua memoria, la proposta di Devin Smithha potrebbe essere senza dubbio quello che fa per voi.Come riporta Kotaku, Devin Smith (fondatore della compagnia End of Lign Designs) è un artista indipendente specializzato nella creazione di periferiche da gioco e console personalizzate ed ha lanciato una nuova linea di controller PS4\Xbox One dedicati ...

Assassin's Creed Odyssey si aggiorna - ecco cosa introduce l'update di gennaio : Assassin's Creed Odyssey si aggiorna a gennaio, con Ubisoft che si dimostra sempre attenta a supportare con nuovi contenuti il suo titolo ambientato nell'Antica Grecia.Come riporta Eurogamer, l'update di gennaio introdurrà una serie di novità e contenuti nuovi. Disponibile dal 15 gennaio, l'aggiornamento lancerà le nuove quest "Racconti perduti della Grecia", inoltre sarà introdotta anche la possibilità di poter scalare il livello dei nemici in ...