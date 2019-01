Stella d' oro al Santa Lucia basket

San Cristoforo - la speranza tradita I ragazzi di via Stella Polare : Abbiamo dato loro la possibilità di fare sport in maniera sana, lontani dalla strada. Abbiamo affittato un campo da calcio, messo in piedi una società, cercato risorse per comprare i completini: ...

Oroscopo Ariete nel 2019 : amore Stellare - lavoro altalenante : Il 2019 inizia con due pianeti a sfavore, Saturno e Plutone sino a fine anno e con un pianete invece favorevole, Giove sino dal mese di febbraio a dicembre. Se saprete trattenere l'ira nei momenti più difficoltosi, purtroppo frequenti da marzo a dicembre, i pianeti vi potrebbero regalare qualche gioia amorosa. Ci sarà da mettersi di buona lena cercando di evitare gli ostacoli del cammino per cogliere le rare opportunità lavorative che potrebbero ...

Gelmini e il blog Stella che sfida i 5Stelle 'Nessuna campagna acquisti ma tra i loro parlamentari c è molto malessere' : Uno spazio aperto al dialogo con i cittadini chiamati a proporre leggi e a suggerire proposte, da contrapporre al blog delle stelle, il sito ufficiale del Movimento 5 stelle, la forza politica ...

Oroscopo e previsioni Stellari per il 12 dicembre : passioni intense per i Gemelli : L'Oroscopo di mercoledì 12 dicembre è carico di eventi. Le opportunità di lavoro non mancano per l'Ariete, il Capricorno e lo Scorpione, basta solo contare sulle proprie forze e capacità per primeggiare e raggiungere i traguardi ambiti. In amore, le previsioni astrali sono favorevoli per lo Scorpione che sta vivendo un periodo di stabilità profonda e i Pesci. Gli altri segni dello Zodiaco nell'Oroscopo del giorno 12 dicembre risultano inquieti e ...

Oroscopo e pronostici Stellari per il 7 dicembre : Ariete esplosivo : Nello sconfinato mondo dello Zodiaco, come si muovono i pianeti e come influiscono questi passaggi nei vari segni zodiacali? L'Oroscopo della giornata di venerdì 7 dicembre 2018 favorisce in particolar modo il Capricorno e l'Ariete sul lavoro, che potranno mettere in pratica i progetti in cantiere già da un po'. Le previsioni astrologiche sull'amore baceranno la Bilancia mentre si fa attendere dal Leone, che dovrà aspettare il nuovo anno per ...

Oroscopo giornaliero del 30 novembre - novità Stellari per il Sagittario e la Bilancia : Quali novità ci riservano le stelle per il 30 novembre? L'Oroscopo di venerdì è ricco di sorprese. La Luna, super-attiva in Vergine, non esita a elargire i suoi doni, spingendo all'azione oculata, puntando sulla sensibilità, sugli affetti e l'emotività. Del suo influsso benefico ne godranno la Vergine e il Sagittario, optando per scelte razionali e sicuramente più logiche. Favorito il segno della Bilancia che Venere benedice elargendo desiderio ...

Bobo Vieri - rose rosse per Costanza. Stella ha illuminato la loro vita : rose rosse per celebrare una splendida storia d’amore e l’inizio di una nuova vita. Costanza Caracciolo racconta su Instagram l’amore per Vieri e per la piccola Stella. L’ex velina di Striscia la Notizia il 18 novembre ha dato alla luce la sua primogenita. Una nascita attesa e vissuta con grande emozione, non solo dalla mamma, ma anche dal papà, che ha raccontato l’emozione per l’arrivo di Stella su ...