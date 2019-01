Stagione dello sci | Livigno e Bormio al top

Sci alpino - Coppa del Mondo Schladming 2019 : chi brillerà sotto le luci dello slalom più atteso della Stagione ? : Dopo l’emozionante weekend di Kitzbuhel, la Coppa del Mondo di sci alpino 2019 si regala, e ci regala, un’altra tappa imperdibile della propria stagione: lo slalom di Schladming , in Austria. Sulla celebre pista denominata Planai, e sotto le luci dei riflettori, andrà in scena uno degli appuntamenti più sentiti, vibranti ed affascinanti di tutta l’annata. Su questo pendio, e tra due incredibili ali di folla, i protagonisti dei ...

Al via sabato 1° dicembre la Stagione dello sci in Valmalenco : Si scia. Cime e piste finalmente imbiancate. Parte sabato 1° dicembre la stagione dello sci in Valmalenco. Grande, come sempre,