Squalifiche Nurmagomedov e McGregor | ecco la decisione della Nevada State Athletic

sportfair

(Di martedì 29 gennaio 2019) LaCommission ha preso la suain merito ai fatti di UFC 229:l’ammontare delledi Khabibe ConorKhabibapplica una neck krank suche cede, finisce il main event di UFC 229, il fighter daghestano prima festeggia, poi scavalca la gabbia e si lancia sul team dell’irlandese. Si genere un parapiglia con Zubaira Tukhugov che entra nella gabbia e attaccaalle spalle. Questa la fine di un evento attesissimo, anticipato da trash talking e dichiarazioni velenose, culminato nel climax di tensione sfociato in una vera e propria rissa che con le MMA non ha avuto nulla a che fare. LaCommission si è presa diversi mesi per valutare la situazione e prendere la giustain merito alla punizione da infliggere ai vari protagonistivicenda....