Speciale energia | Arabia Saudita | Riad lancia Programma nazionale sviluppo industriale

Speciale energia : emiratina Masdar prevede raddoppio capacità produzione da rinnovabili entro cinque anni : La vicina Arabia Saudita, il più grande esportatore di petrolio del mondo, ha avviato lo scorso anno un programma di sviluppo per il settore delle rinnovabili da 50 miliardi di dollari. Masdar ha ...

Speciale energia : ministro Economia libico al Issawi - modificare sussidi per il carburante : Tripoli, 02 gen 14:00 - , Agenzia Nova, - Il ministro dell' Economia del governo di Accordo nazionale libico , Ali al Issawi , ha affermato che è necessario " modificare il sostegno... , Lit,

Speciale energia : intesa Eni e Città del Vaticano per l'economia circolare : Roma, 21 dic 14:00 - , Agenzia Nova, - La compagnia energetica Eni e il governatorato dello Stato della Città del Vaticano hanno siglato ieri un'intesa per l'economia circolare.... , Com,