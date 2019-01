Sony Xperia XZ4 in arrivo con Snapdragon 855 | display 2K da 6 | 5 pollici e batteria da

Patch di sicurezza di gennaio per Samsung Galaxy J6+ - Sony Xperia XZ1 - XZ Premium e Huawei P8 Lite 2017 : Le Patch di sicurezza di gennaio 2019 stanno iniziando ad arrivare a bordo di Samsung Galaxy J6+, Sony Xperia XZ1, XZ Premium e Huawei P8 Lite 2017. L'articolo Patch di sicurezza di gennaio per Samsung Galaxy J6+, Sony Xperia XZ1, XZ Premium e Huawei P8 Lite 2017 proviene da TuttoAndroid.

La schermata home di Sony Xperia XZ4 si mostra in una prima immagine reale : Un nuovo leak di Sony Xperia XZ4 ci mostra quella che dovrebbe essere la schermata home dello smartphone, con la barra di navigazione che riprende la pillola di Android 9 Pie. L'articolo La schermata home di Sony Xperia XZ4 si mostra in una prima immagine reale proviene da TuttoAndroid.

Importanti aggiornamenti per Nokia 5.1 - Nokia 6 - Nokia 7.1 - Nokia 3.1 Plus - Samsung Galaxy S8 - Galaxy A5 (2016) - Galaxy A5 (2017) - Moto G5S Plus - Sony Xperia XZ3 - Xperia XZs - Xperia XZ2 - Xperia XZ2 Compact - Xperia XZ2 Premium - ASUS ZenFone 4 Max e ZenFone 4 Selfie : Nuovi aggiornamenti per Nokia 5.1, Nokia 6, Nokia 7.1, Nokia 3.1 Plus, Samsung Galaxy S8, Galaxy A5 (2016), Galaxy A5 (2017), Moto G5S Plus e tanti altri L'articolo Importanti aggiornamenti per Nokia 5.1, Nokia 6, Nokia 7.1, Nokia 3.1 Plus, Samsung Galaxy S8, Galaxy A5 (2016), Galaxy A5 (2017), Moto G5S Plus, Sony Xperia XZ3, Xperia XZs, Xperia XZ2, Xperia XZ2 Compact, Xperia XZ2 Premium, ASUS ZenFone 4 Max e ZenFone 4 Selfie proviene da ...

Aggiornamenti in roll out per Nokia 3.1 - ASUS ZenFone 4 - Sony Xperia XZ1 - XZs e XZ1 Compact e Samsung Galaxy A6 Plus e Note 8 : Stasera una pioggia di Aggiornamenti in roll out per Nokia 3.1, ASUS ZenFone 4, Sony Xperia XZ1 e XZ1 Compact, Samsung Galaxy A6 Plus e Note 8 L'articolo Aggiornamenti in roll out per Nokia 3.1, ASUS ZenFone 4, Sony Xperia XZ1, XZs e XZ1 Compact e Samsung Galaxy A6 Plus e Note 8 proviene da TuttoAndroid.

Sony Xperia XZ4 in nuove immagini con tripla fotocamera - display 21 : 9 e sensore per le impronte sul lato : Sono apparse in Rete alcune immagini provenienti da produttori di cover di terze parti che ci mostrano il presunto aspetto del Sony Xperia XZ4 L'articolo Sony Xperia XZ4 in nuove immagini con tripla fotocamera, display 21:9 e sensore per le impronte sul lato proviene da TuttoAndroid.

Niente variante Compact per Sony Xperia XZ4 - che sarà annunciato quasi sicuramente al MWC 2019 : Il Vice Presidente Marketing di Sony ha lasciato intendere che molto probabilmente non vedremo una variante Compact di Xperia XZ4. L'articolo Niente variante Compact per Sony Xperia XZ4, che sarà annunciato quasi sicuramente al MWC 2019 proviene da TuttoAndroid.

Ecco come potrebbe essere il display in 21 : 9 di Sony Xperia XZ4 : Il Sony Xperia XZ4 potrebbe essere largo come il Sony Xperia XZ3 ma lungo 166,9 mm, con un display in 21:9. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Ecco come potrebbe essere il display in 21:9 di Sony Xperia XZ4 proviene da TuttoAndroid.

Gli user agent tratteggiano delle scelte anacronistiche per i Sony Xperia XA3 - XA3 Plus e Xperia L3 : Gli user agent dei Sony Xperia XA3, XA3 Plus ed L3 avrebbero fornito qualche dettaglio su alcune delle caratteristiche con cui i tre giungeranno sul mercato L'articolo Gli user agent tratteggiano delle scelte anacronistiche per i Sony Xperia XA3, XA3 Plus e Xperia L3 proviene da TuttoAndroid.

Per Sony Xperia XZ4 ipotizzati 8 GB di RAM - Snapdragon 675 per Motorola P40 e una data di lancio ufficiale per HONOR 8A : Carrellata di indiscrezioni per Sony Xperia XZ4, Motorola P40 e HONOR 8A. Punteggi elevati da Geekbench e addirittura 8 GB di RAM per il prossimo flagship di Sony da una parte; trapelate varie caratteristiche tecniche presunte per Motorola P40 e una data di lancio ufficiale per HONOR 8A. L'articolo Per Sony Xperia XZ4 ipotizzati 8 GB di RAM, Snapdragon 675 per Motorola P40 e una data di lancio ufficiale per HONOR 8A proviene da TuttoAndroid.

Il presunto Sony Xperia XZ4 sfiora i 400.000 punti su AnTuTu : Il presunto Sony Xperia XZ4, che dovrebbe utilizzare uno schermo 21:9, avrebbe sfiorato i 400.000 punti su AnTuTu, un punteggio mai raggiunto finora. L'articolo Il presunto Sony Xperia XZ4 sfiora i 400.000 punti su AnTuTu proviene da TuttoAndroid.

Sony Xperia XA3 Plus e Xperia L3 in arrivo Europa : ecco le ultime indiscrezioni su caratteristiche e prezzo : Nelle scorse ore si sono diffuse alcune indiscrezioni in merito al prezzo e alla disponibilità di uno dei nuovi smartphone di Sony, il Sony Xperia XA3 Plus L'articolo Sony Xperia XA3 Plus e Xperia L3 in arrivo Europa: ecco le ultime indiscrezioni su caratteristiche e prezzo proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 25 dicembre : HONOR 10 - POCOPHONE F1 - Samsung Galaxy S9 Plus - Sony Xperia XZ2 Compact e tanti altri : Per Natale sono in offerta HONOR 10, LG G7 ThinQ, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S9 Plus e Sony Xperia XZ2 Compact. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 25 dicembre: HONOR 10, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S9 Plus, Sony Xperia XZ2 Compact e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Tanti aggiornamenti in roll out per vari Sony Xperia - Xiaomi Mi 8 SE e OnePlus 5 e 5T : aggiornamenti in dirittura d'arrivo arrivo per OnePlus 5 e 5T, Xiaomi Mi 8 SE e ben 12 Sony Xperia. Si va dalle patch di sicurezza di novembre e dicembre 2018 agli aggiornamenti delle Open Beta dei OnePlus fino ad arrivare a una nuova versione stabile della MIUI per il quasi best buy di Xiaomi. L'articolo Tanti aggiornamenti in roll out per vari Sony Xperia, Xiaomi Mi 8 SE e OnePlus 5 e 5T proviene da TuttoAndroid.

Nokia 9 PureView - Sony Xperia XZ4 Compact e Samsung Galaxy M30 - ecco le ultime news : Scopriamo nuovi dettagli su Samsung Galaxy M30, Sony Xperia XZ4 Compact e Nokia 9, con immagini, render e benchmark per tutti. L'articolo Nokia 9 PureView, Sony Xperia XZ4 Compact e Samsung Galaxy M30, ecco le ultime news proviene da TuttoAndroid.