Snowboard | Mondiali 2019 | Michela Moioli sogna di aggiungere l’ultimo oro mancante alla

Snowboard - Mondiali 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Tutto su cross e parallelo : Tutto pronto in terra statunitense per un grande evento come i Mondiali di Snowboard: gare in programma da giovedì 31 gennaio a domenica 10 gennaio in quel di Park City. Saranno undici giorni fittissimi: tantissime specialità, tutti a caccia delle medaglie iridate. Proverà a giocarsi le sue carte anche l’Italia, che è già volata in Nordamerica con una folta pattuglia: andiamo a scoprire le speranze di podio per gli azzurri. Le ambizioni ...

Mondiali Snowboard 2019 : data - diretta streaming tv e calendario : Mondiali snowboard 2019: data, diretta streaming tv e calendario Dove vedere in tv o streaming Prima tappa dell’anno della Coppa del Mondo di snowboard 2019 e prima tappa della stagione per lo snowboard parallelo nel PSL che si terrà a Bad Gastein in Austria Martedì 8 Gennaio dalle 14.30. Esordio in stagione per il PSL dopo i due PGS tra Carezza e Cortina d’Ampezzo in cui l’Italia si è imposta su tutti con Roland Fischnaller. L’Italia si è ...

Snowboard - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Tutto pronto per l’appuntamento dell’anno per quanto riguarda lo Snowboard: nelle varie sedi tra Park City, Deer Valley e Solitude Mountain vanno in scena i Mondiali per quanto riguarda la tavola. Italia che potrà giocarsi al meglio le sue chance in alcune gare: andiamo a scoprire il calendario completo con tutto il programma e gli orari. La programmazione tv non è stata ancora comunicata, ma sia RaiSport che Eurosport dovrebbero ...

Snowboard – Mondiali di Park City : i convocati azzurri per la rassegna iridata : I convocati per i Mondiali statunitensi di Park City in programma dal 31 gennaio al 10 febbraio: diciannove in corsa per le medaglie Il Presidente Flavio Roda ha ufficializzato con delibera numero 67 del 21 gennaio 2019 la spedizione italiana per i Mondiali statunitensi di Park City che si disputeranno dal 31 gennaio al 10 febbraio. In palio i titoli nello Snowboardcross, snowbardcross a squadre, big air, slopestyle, gigante parallelo, ...

Snowboard - Mondiali Park City 2019 : i convocati dell’Italia. Diciannove atleti a caccia delle medaglie : E’ decisamente numerosa la spedizione italiana che parteciperà ai Mondiali 2019 di Park City (Stati Uniti) nelle specialità dello Snowboardcross, snowbardcross a squadre, big air, slopestyle, gigante parallelo, slalom parallelo e halfpipe, che si terranno dal 31 gennaio al 10 febbraio. Osservati speciali nello Snowboardcross donne la campionessa olimpica Michela Moioli e sul versante maschile Omar Visintin ed Emanuel Perathoner capaci di ...

Calendario Mondiali Snowboard 2019 : date - programma - orari e tv : Da giovedì 31 gennaio a domenica 10 febbraio si svolgeranno a Park City (USA) i Mondiali 2019 di snowboard. Vivremo undici giorni fitti di gare con i migliori atleti del circuito che si sfideranno per conquistare la medaglia iridata. L’Italia, che fino ad ora in Coppa del mondo ha ottenuto complessivamente otto podi, punta ad essere grande protagonista con atleti del calibro di Michela Moioli, Omar Visintin, Emanuel Perathonerm Roland ...

Snowboardcross - da oggi azzurri in raduno a Cervinia per preparare i Mondiali di Solitude : Da questa sera fino a venerdì 11 gennaio la Nazionale italiana di Snowboardcross sarà in raduno a Cervinia per preparare i Mondiali, che si svolgeranno a Solitude (Stati Uniti) da giovedì 31 gennaio a domenica 3 marzo. Il direttore sportivo Cesare Pisoni ha convocato undici atleti per questo raduno. Al maschile saranno presenti Emanuel Perathoner, che ha trionfato nella seconda gara di Cervinia, Omar Visintin, che ha chiuso al secondo posto la ...

Snowboardcross – Verso i Mondiali di Solitude : la Nazionale in raduno a Cervinia : La Nazionale di Snowboardcross prepara i Mondiali di Solitude: in undici a Cervinia fino a venerdì Saranno undici gli atleti della Nazionale di Snowboardcross che si ritroveranno a Cervinia nella serata di lunedì 7 gennaio. Omar Visintin, Michele Godino, Lorenzo Sommariva, Matteo Menconi, Fabio Cordi, Tommaso Leoni, Emanuel Perathoner e, tra le donne, Raffaella Brutto, Sofia Belingheri, Francesca Gallina e Michela Moioli sono stati ...

Mondiali - Snowboardcross : Perathoner primo - Moioli sul podio : Il prossimo appuntamento con la Coppa del Mondo di Snowboardcross in programma è a Feldberg, dall'8 al 10 febbraio. , In collaborazione con Italpress, Hirscher vince a Saalbach Courchevel, vince la ...