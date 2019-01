Smog | da domani attive misure temporanee in provincia di Milano

Smog Milano : da domani attive misure di primo livello : Scattano domani, mercoledì 30 gennaio, le misure temporanee di primo livello nei comuni coinvolti della provincia di Milano (quelli con più di 30.000 abitanti, e quelli aderenti su base volontaria), a causa della mancata riduzione sotto il livello di soglia del PM10, prevista sulla base del bollettino meteo inquinanti di ieri, e in relazione alla modifica delle previsioni meteo di oggi per i prossimi giorni. In provincia di Milano le condizioni ...

Smog Lombardia : domani nessun blocco - “l’aria migliora” : “domani, martedì 29 gennaio, in tutta le province della Lombardia non scatteranno le misure temporanee di primo livello”. Lo comunica una nota della direzione generale Ambiente e clima della Regione Lombardia, precisando che “il bollettino meteo di Arpa Lombardia riporta condizioni molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti per oggi e ancora favorevoli per domani”. L'articolo Smog Lombardia: domani nessun blocco, ...

Smog Vicenza : da domani torna il livello verde - blocco fino a Euro 1 benzina ed Euro 3 diesel : Da domani martedì 22 gennaio gli Euro 4 diesel possono tornare a circolare a Vicenza. Secondo il bollettino pubblicato dall’Arpav sui livelli di allerta PM10, da domani, infatti, nel territorio comunale torna il livello verde, in base a quanto previsto dal Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano. Pertanto, dal 22 gennaio e almeno ...

Smog Modena : PM10 sotto i limiti - da domani via libera ai diesel Euro 4 : Da domani, venerdì 18 gennaio 2019, terminano le misure emergenziali attivate a Modena dal 1° gennaio in seguito ai superamenti continuativi del valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 rilevati dalle centraline della rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria. Si sono verificate infatti le condizioni per la revoca delle misure emergenziali ovvero due giorni consecutivi (lunedì 14 e martedì 15 gennaio) in cui la ...

Smog - Torino : da domani termina stop diesel Euro4 ed Euro5 : Torino, le centraline dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) hanno registrato una diminuzione del livello di PM10 che scende sotto la soglia dei 50 mcg/mc, indicata dalla Commissione Europea come limite massimo per la salvaguardia della salute delle persone, nelle giornate di giovedì e venerdì scorso. Revocato quindi il blocco della circolazione dei diesel Euro 5 e dei benzina Euro 1 a Torino. Pertanto riparte da zero ...

Smog Bologna : oggi l’ultimo giorno di blocco - da domani bollino verde : “Dopo il blocco alla circolazione, in vigore dallo scorso venerdì alla giornata di oggi, lunedì 14 gennaio, di tutti i veicoli (auto e commerciali) diesel euro 4, oltre ai diesel euro 0-1-2-3 e ai benzina euro 0-1 e le ulteriori misure che riguardano in particolare i generatori di calore, oggi il bollettino Arpae segna bollino verde. Da domani, martedì 15 gennaio, sono sospese quindi le misure emergenziali, previste dagli accordi ...

Smog : da domani revoca limitazioni in provincia di Milano : Milano, 3 gen. (AdnKronos) - Saranno revocate da domani le limitazioni temporanee antiSmog applicate in provincia di Milano dallo scorso primo gennaio. Ieri, si spiega dal Comune di Milano, le condizioni meteorologiche molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti hanno fatto scendere le medie

Smog Lombardia : da domani revocate limitazioni di primo livello : Da domani, venerdì 4 gennaio, verranno revocate le limitazioni temporanee di primo livello nei Comuni interessati della provincia di Milano che da martedì scorso sono stati oggetto dei provvedimenti: lo riferisce una nota di Palazzo Lombardia. La giornata di ieri, con condizioni molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti, ha fatto scendere le medie delle concentrazioni di PM10 al di sotto del limite in ogni provincia lombarda, evitando ...

Lombardia : da domani misure temporanee antiSmog in provincia Milano (2) : (AdnKronos) - Il bollettino meteo di Arpa prevede per oggi e domani scarsa ventilazione al suolo unitamente alla formazione di una marcata inversione termica con base al suolo nelle ore notturne, determinando uno scarso rimescolamento della massa d'aria e condizioni ancora favorevoli all'accumulo. D

Lombardia : da domani misure temporanee antiSmog in provincia Milano : Milano, 31 dic. (AdnKronos) - Scattano domani, martedì 1 gennaio, le misure temporanee di primo livello nei comuni coinvolti della provincia di Milano (quelli con più di 30mila abitanti e quelli aderenti su base volontaria). Lo comunica Regione Lombardia in una nota. Le misure temporanee riguardano

Smog : a Milano da domani stop ai veicoli diesel euro 4 : stop ai veicoli diesel euro 4 e attenzione alla temperatura nelle case e negli uffici: non deve superare i 19 gradi. Scattano da domani, a Milano, le misure antiSmog di primo livello previste dal Protocollo Aria delle regioni del bacino padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna). Tra queste, il divieto di circolazione per i veicoli privati diesel euro 4 tutti i giorni dalle 8:30 alle 18:30, il divieto di superare la temperatura di 19 ...

Smog : da domani torna l’emergenza in molte città dell’Emilia Romagna : Da domani a giovedi’ 3 gennaio, visto il superamento per tre giorni consecutivi del limite per le Pm10, tornano in vigore le misure emergenziali antiSmog in molti Comuni dell’Emilia-Romagna. Le citta’ interessate al provvedimento sono Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Carpi, Castelfranco Emilia, Formigine , Sassuolo, Ferrara, Cento, Rimini e Riccione. Stop alla circolazione anche per le auto diesel euro 4, divieto di uso di ...

Smog Torino : da domani stop alle auto diesel Euro4 : Le auto diesel con classe emissiva Euro4 saranno ferme da domani, a Torino, dalle ore 8 alle ore 19 e fino al 3 gennaio. Il ritorno dei valori di Pm10 sopra la soglia d’attenzione per quattro giorni, da giovedi’ a domenica, ha fatto, infatti, scattare nuovamente il livello “arancio”, previsto dal protocollo del bacino padano. Restano in vigore anche i limiti previsti dalle misure a carattere permanente, con il blocco ...

Smog Brescia : il livello di PM10 migliora - da domani stop alle limitazioni per le auto : Da domani, giovedì 27 dicembre, le limitazioni di primo livello nei comuni interessati della provincia di Brescia per i livelli di inquinamento sono revocate: ieri la concentrazione media di PM10 si è mantenuta al di sotto del limite per il secondo giorno consecutivo, e di conseguenza a partire da domani verranno revocati in automatico i provvedimenti temporanei. Le medie sono state inferiori alla soglia in tutte le province lombarde, con ...