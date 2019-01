Sea Watch | ' Silvio Berlusconi come Laura Boldrini' Facci durissimo | il suicidio di Forza

Caso Sea Watch - Fedriga contro appello dei medici 'Scorretti'. Serracchiani 'È come Orbán' : Politica Migranti, Martina: "Salvini ha mentito, a bordo ci sono minori. E' solo la sua vergognosa campagna elettorale" di LAVINIA RIVARA

Sea Watch - Becchi e la fine di Berlusconi : "Il suo nuovo 2011. Dopo Fini e Napolitano chi lo ha rovinato oggi" : Non è solo una questione di età: il fatto è che ormai Silvio Berlusconi è un uomo imprigionato in quella corte che gli impedisce qualsiasi contatto con il mondo esterno, se non filtrato da quella medesima corte che gli presenta una visione distorta della realtà. Quella corte che in questi giorni lo

Sea Watch - Giorgia Linardi : “Ammissibile il nostro ricorso a corte Ue diritti dell’uomo. Sbarco? Nessuna notizia” : Giorgia Linardi, portavoce in Italia di Sea Watch a Siracusa sull’invio di ricorsi individuali per ognuno dei 47 migranti a bordo della nave, alla corte Europea dei diritti dell’uomo. “I ricorsi sono stati giudicati ammissibili, aspettiamo esito. Ad ora non ci sono pervenute notizie di alcun tipo”, ha detto. L'articolo Sea Watch, Giorgia Linardi: “Ammissibile il nostro ricorso a corte Ue diritti dell’uomo. ...

Sea Watch - la Corte di Strasburgo respinge la richiesta di sbarco : "Italia garantisca assistenza" : La Corte di Strasburgo ha chiesto all'Italia di "prendere il prima possibile tutte le misure necessarie per assicurare ai ricorrenti cure mediche adeguate, cibo e acqua". Per i minori non accompagnati è stato chiesto al governo di garantire anche una "tutela legale" adeguata. Lo ha reso noto la stessa Corte che non ha però accolto la richiesta dei ricorrenti di ordinare all'Italia il loro sbarco.Il ricorso era stato presentato ...

Sea Watch - Corte di Strasburgo chiede all'Italia assistenza ma non lo sbarco : 'Sì all'assistenza, no allo sbarco'. La Corte di Strasburgo ha chiesto all'Italia di 'prendere il prima possibile tutte le misure necessarie per assicurare ai ricorrenti cure mediche adeguate, cibo e ...

Corte Strasburgo : assistere la Sea Watch : 19.33 La Corte di Strasburgo ha chiesto all' Italia di "prendere il prima possibile tutte le necessarie misure" per assicurare alle persone a bordo della Sea Watch "cure mediche adeguate, cibo e acqua!, oltre che "tutela legale" per i minori non accompagnati. A renderlo noto è stata la stessa Corte,che non ha però accolto la richiesta dei rappresentanti della Sea Watch di ordinare all'Italia lo sbarco.

Sea Watch - Giorgia Linardi : “Ammissibile il nostro ricorso a corte Ue diritti dell’uomo. Sbarcoo? Nessuna notizia” : Giorgia Linardi, portavoce in Italia di Sea Watch a Siracusa sull’invio di ricorsi individuali per ognuno dei 47 migranti a bordo della nave, alla corte Europea dei diritti dell’uomo. “I ricorsi sono stati giudicati ammissibili, aspettiamo esito. Ad ora non ci sono pervenute notizie di alcun tipo”, ha detto. L'articolo Sea Watch, Giorgia Linardi: “Ammissibile il nostro ricorso a corte Ue diritti dell’uomo. ...

Sea Watch - Bulgherini (docente Diritto Navigazione) : “Doveva attraccare in Tunisia. Comandante non decide porto sicuro” : “L’obbligo di salvare in mare una nave in difficoltà è antico e millenario. Poi ha avuto uno sviluppo consuetudinario, che è stato recepito da molte convenzioni internazionali. Chi decide, però, il porto sicuro non è assolutamente il Comandante della nave“. Sono le parole di Elda Turco Bulgherini, esperta di Diritto Internazionale e professore ordinario di Diritto della Navigazione nella Facoltà di Giurisprudenza ...

Il vicolo cieco del governo sul caso Sea Watch : Mentre i ministri del governo gialloverde sono in aperta competizione su chi meriti di farsi processare per primo nel caso della Diciotti, stasera il vicepremier Luigi Di Maio incontrerà i senatori del M5s appartenenti alla Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato (secondo indiscrezioni del

Medici Fvg - ora sbarco Sea Watch - polemica : ANSA, - TRIESTE, 29 GEN - E' polemica in Fvg dopo che "oltre 500 Medici" hanno firmato un appello per chiedere "l'immediato sbarco dei migranti dalla Sea Watch". Alla richiesta del personale sanitario ...

Sea Watch - Fratoianni (Leu) : “Dovremmo ringraziare e dare una medaglia all’equipaggio invece di metterlo sotto accusa” : “Questo Paese dovrebbe ringraziare e dare una medaglia all’equipaggio della Sea Watch invece di metterlo sotto accusa e privarli della loro libertà”. Lo ha dichiarato il deputato di Liberi e Uguali Nicola Fratoianni nel corso del dibattito alla Camera. “invece oggi sono sul banco degli imputati. Quelle vite, quei corpi, insieme ai 47 migranti, devono essere liberate dalla loro condizione di ostaggio, li sia consentito di ...

Sea Watch - la guerra nella chat segreta di Forza Italia sulla Prestigiacomo : "Una baracconata - smettetela" : L'assalto di Stefania Prestigiacomo alla Sea Watch a bordo del suo barchino ha fatto scoppiare ancora una volta la guerra civile all'interno di Forza Italia. Come riporta il Tempo, nella chat dei senatori azzurri la mossa dell'ex ministro ha scatenato le critiche più feroci, soprattutto di Licia Ron

La Sea Watch ricorre a Corte diritti uomo : 'Detenzione di fatto' : Roma, 29 gen., askanews, - Sul caso dei migranti soccorsi dalla nave Sea-Watch 3, ancora ormeggiata di fronte Siracusa, la ong tedesca Sea Watch si è rivolta alla Corte europea dei diritti umani, CEDU,...

La Capitaneria di Porto di Siracusa ha disposto il divieto di avvicinarsi alla Sea Watch : Il comando della Capitaneria di Porto della Guardia Costiera della città di Siracusa ha ordinato e disposto il divieto assoluto di navigazione, sosta e ancoraggio nel raggio di mezzo miglio dalla posizione in mare della nave Sea Watch, l'imbarcazione dell'O.N.G. olandese con a bordo ben 47 migranti. Attualmente la nave è bloccata a circa un miglio dalla Baia di Santa Panagia. Il divieto di navigazione attorno alla Sea Watch Il provvedimento ...