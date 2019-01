Sea Watch | Salvini e Toninelli | Ok sbarco migranti se poi vanno in Olanda o

Salvini : 'ok a sbarco da Sea Watch - ma subito trasferiti in Olanda o Germania' : Sì allo sbarco dei migranti della Sea Watch, ma solo se verranno subito trasferiti in Olanda, che ha assegnato la bandiera alla nave, o in Germania, paese di origine della organizzazione non ...

Sea Watch - interviene il Coordinamento Misericordie Siracusa e Ragusa : I volontari del Coordinamento Misericordie di Siracusa e Ragusa danno la loro disponibilità ad offrire uomini e mezzi per accogliere i migranti

Sea Watch 3 - il Pd ha presentato un esposto alla procura di Siracusa : Il Pd ha presentato "un esposto alla procura di Siracusa" contro il governo per la gestione dei migranti, come annunciato già ieri al termine della visita sulla nave Sea Watch 3. Lo ha annunciato in Aula al Senato il dem Francesco Verducci.Intanto il Governo continua la linea dura e rimanda all'Olanda. Matteo Salvini ripropone la pista dei Paesi Bassi: "Sbarco degli immigrati? Solo se prenderanno la via dell'Olanda, che ha assegnato la ...

Sea Watch 3 - Matteo Salvini : “Sì allo sbarco solo se Olanda o Germania prenderanno i migranti” : L'Italia farà sbarcare i 47 migranti a bordo della nave Sea Watch 3 solamente se l'Olanda o la Germania accetteranno di prenderli e riceverli nel loro Paese, secondo quanto fa sapere il ministro dell'Interno, Matteo Salvini: "In Italia abbiamo già accolto, e speso, anche troppo". Il Pd intanto ha presentato un esposto in procura contro il governo.Continua a leggere

Sea Watch - Orfini a Siracusa : Depositato esposto contro violazione legge : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Caso Sea Watch - Miccichè : "Che paese sta diventanto l'Italia?" : Dopo la visita a sorpresa di alcuni parlamentari a bordo della nave Sea Watch, interviene Gianfranco Miccichè che difende l'iniziativa umanitaria

Sea Watch - in piazza le critiche ai governi Renzi e Gentiloni : “Loro errori enormi”. Ma Quartapelle (Pd) respinge le accuse : Manifestazione gremita quella che si è svolta in piazza Montecitorio, nonostante la pioggia, dove artisti, politici e gente comune hanno chiesto di far sbarcare i migranti da giorni a bordo della Sea Watch. Prima dell’esecutivo gialloverde, però, ci sono stati il ‘codice di autoregolamentazione delle Ong’, gli accordi con i governi in Libia, la cessione di motovedette ai libici e le notizie dei lager dove sono trattenuti i migranti. La ...

Sea Watch - Pd : esposto contro governo : 10.14 Il presidente del Pd Matteo Orfini e il parlamentare Fausto Raciti hanno presentato un esposto alla Procura di Siracusa contro il governo nazionale. Accompagnati dall'avvocato Giuseppe Calvo, hanno depositato la denuncia a firma di numerosi esponenti Pd al sostituto procuratore Andrea Palmieri. "Riteniamo siano state commesse - ha detto Orfini - violazioni di legge come sul caso Diciotti.I migranti sono trattenuti in modo illegittimo ...

Sea Watch - "situazione a bordo sta precipitando" : ...ha scritto una lettera al Tribunale dei minori di Catania per chiedere lo sbarco "immediato dei minori a bordo della Sea Watch"- poi si avviano le necessarie e indispensabili trattative di politica ...