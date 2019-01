Sea Watch, Pd: indagati?Fico intervenga

: Sea Watch 3, la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Palazzo_Chigi : Sea Watch 3, la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Erriders : Spacciata per dura, la linea di governo su Sea Watch è prima ottusa, poi infame pensando d’incriminarne l’equipaggi… - fattoquotidiano : Sea Watch, Segre: “Tutta l’Europa deve farsi carico dei migranti. Oggi si ripete la stessa indifferenza di 80 anni… -

Il Pd chiede "al presidente della Camera di intervenire formalmente" sul fatto che Martina e Orfini siano indagati per aver contravvenuto al divieto di avvicinamento alla Sea. "Viene leso il nostro dovere di funzione ispettiva. Chi altri se non i rappresentanti eletti del popolo possono verificare le condizioni in cui si trovano persone la cui libertà è ristretta come i migranti a bordo della Sea?", ha detto Fiano intervenendo nell'Aula di Montecitorio.(Di martedì 29 gennaio 2019)