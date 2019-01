Sea Watch | Meloni | Parlamentari che si sono mossi non li ho visti nelle aree

Sea Watch - cinque paesi Ue danno disponibilità all'Italia : È uno schema ormai collaudato: la nave resta bloccata con il suo carico umano dal divieto di sbarco, le polemiche infuriano, passano i giorni ed alla fine, faticosamente, spuntano alcuni paesi europei ...

Sea Watch verso lo sbarco : Conte torna da Cipro con la soluzione - ma Salvini non si fida : La Sea Watch 3, con il suo carico di 47 migranti, forse potrà sbarcare a Siracusa, dopo 5 giorni in rada a un miglio circa dal porto. Forse. Perché ancora nel governo ognuno tira la corda dalla sua parte: come succede sovente, anche questo diventa un affare di competizione (elettorale) tra Giuseppe Conte e il M5s, da un lato, e Matteo Salvini e la Lega, dall'altro. A sera il premier torna dal vertice con i paesi mediterranei a ...

Bassetti - pensiero a migranti Sea Watch : ANSA, - PERUGIA, 29 GEN - Una delle "regole di 'vita buona' è senza dubbio quella dell'amore e della carità fraterna che ci chiede di chinarci sui fratelli sofferenti, sugli abbandonati, su quanti ci ...

Sea Watch - Giuseppe Conte annuncia la svolta : "Vertice notturno con Salvini e Di Maio" : Vertice notturno a Palazzo Chigi e caso Sea Watch a un passo dallo sbloccarsi. È Giuseppe Conte, dal summit Med7 dei Paesi dell'area mediterranea dell'Unione europea a Nicosia (Cipro) ad annunciare i passi avanti nella vicenda della nave della Ong tedesca bloccata da giorni al largo di Siracusa con

La Corte di Strasburgo ha chiesto all’Italia di fornire cure mediche - cibo e acqua ai migranti a bordo della Sea Watch 3 : La Corte europea dei diritti dell’uomo, con sede a Strasburgo, si è espressa sul ricorso presentato lunedì contro il governo italiano dalla nave Sea Watch 3, che da giovedì si trova in acque territoriali con 47 migranti a bordo senza avere

Sea Watch - Stefania Prestigiacomo "non cambia mai". Il senatore che la conosce bene : "Quando era ministra..." : «È inutile meravigliarsi o attaccare Stefania Prestigiacomo per la sua visita ai clandestini della Sea Watch. Posso testimoniare che la parlamentare di Siracusa è stata coerente col suo pensiero, noto sin da quando era ministro nel governo Berlusconi». Parola di Ignazio La Russa (Fratelli d' Italia)

