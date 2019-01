Sea Watch | gli esperti | «Deputati a bordo non violano norme»

Sea Watch - Morrone (Lega) vs Giachetti : “Passerella di deputati con occhiali da sole e giacca firmata”. “Stronzate” : Bagarre a Omnibus (La7) tra il deputato del Pd, Roberto Giachetti, e il sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone (Lega), sul caso Sea Watch. Il politico leghista critica la richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini, a proposito della vicenda Diciotti: “Non possiamo permetterci che ci sia una magistratura che condizioni un ...

Migranti : Sea Watch e Mediterranea a Corte europea - 'Governo viola diritti umani' (2) : (AdnKronos) - "Impedire alle persone di scendere dalla nave costituisce anche una forma di illegittima e informale detenzione di fatto, in chiara violazione di quanto stabilito dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione europea per i diritti dell’Uomo sull’inviolabilità della libertà personale

Migranti : Sea Watch e Mediterranea a Corte europea - 'Governo viola diritti umani' : Palermo, 29 gen. (AdnKronos) - Il team legale di Mediterranea e Sea watch si è rivolta alla Corte europea dei diritti umani "se il governo italiano, impedendo lo sbarco, stia violando i diritti fondamentali delle persone soccorse da Sea watch 3". "Negli scorsi giorni i cittadini stranieri soccorsi d

Sea Watch - governo apre a sbarco : "Ma solo se trasferiti" : ...ha scritto una lettera al Tribunale dei minori di Catania per chiedere lo sbarco "immediato dei minori a bordo della Sea Watch"- poi si avviano le necessarie e indispensabili trattative di politica ...

Sea Watch - perché l'Olanda non è obbligata a ricevere i migranti : Una vicenda che ha visto l'Italia condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel 2012, per la politica dei "respingimenti in mare" dei migranti voluta dall'ultimo governo Berlusconi, in ...

Sea Watch - Ue : priorità è lo sbarco : 12.59 "La Commissione europea crede fortemente che servano in modo urgente delle soluzioni prevedibili per assicurare che ogni volta che ci troviamo in casi simili gli sbarchi si effettuino senza ritardo e in modo sistematico". Così una portavoce della Commissione europea sul caso della Sea Watch 3. "Per la Commissione la priorità è la sicurezza delle persone a bordo e la priorità per tutti noi dovrebbe essere di facilitare questo sbarco il ...

Sea Watch - magistrati scatenati contro Matteo Salvini : per cosa verrà presto indagato : Non paghi, i giudici raddoppiano? Si parla di Matteo Salvini e delle inchieste che lo riguardano. Non soltanto la richiesta di rinvio a giudizio del tribunale dei ministri per il caso Diciotti, vicenda che sta terremotando il governo e facendo volare la Lega nei sondaggi. Secondo Il Fatto Quotidiano

Il governo : “Sì allo sbarco della Sea Watch - ma solo se i migranti saranno trasferiti” : «sbarco degli immigrati? solo se prenderanno la via dell’Olanda, che ha assegnato la bandiera alla Sea Watch, o della Germania, paese della Ong. In Italia abbiamo già accolto, e speso, anche troppo». Il ministro dell’Interno Matteo Salvini apre alla possibilità di far sbarcare i 47 migranti che da giorni sono bloccati a bordo della nave della Ong t...

"Torso nudo e cellulare" Salvini ora "smaschera" la propaganda della Sea Watch : E a segnalare una differenza netta tra la cronaca di queste ore e la realtà a bordo della Sea Watch è stato il ministro degli Interni, Salvini che in un post su Facebook ha 'smascherato' la ...

Una notte sulla Sea Watch : I migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea WatchÈ passata la mezzanotte da pochi minuti quando Kim Heaton Heather, capo della missione Sea Watch 3, risponde a un mio messaggio sul cellulare. «Sono a bordo. La situazione è disperata». Lo richiamo e dopo pochi istanti, stiamo parlando al ...

Salvini : 'Ok a sbarco da Sea Watch - ma poi in Olanda o Germania'. Sulla Diciotti : 'Non mi pento - no a processo' : Due navi si mettono di traverso lungo il percorso del ministro dell'Interno Matteo Salvini Da una parte la Sea Watch, da quattro giorni in quarantena ad un miglio dalla costa siracusana con a bordo 47 ...

Sea Watch - Matteo Salvini smaschera la Ong : "Altro che sofferenza - come stanno gli immigrati a bordo" : Gelo, situazione sanitaria ai limiti del sopportabile. E poi tempesta e onde. Per non parlare delle donne e bambini a bordo. In questi giorni sui tg e sui tg se ne sono lette e viste di tutti i colori, sulla Sea Watch. Così, oggi, il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha deciso di mettere un po' d