Sea Watch | Fratoianni Leu | “Dovremmo ringraziare e dare una medaglia all’equipaggio

Sea Watch - la guerra nella chat segreta di Forza Italia sulla Prestigiacomo : "Una baracconata - smettetela" : L'assalto di Stefania Prestigiacomo alla Sea Watch a bordo del suo barchino ha fatto scoppiare ancora una volta la guerra civile all'interno di Forza Italia. Come riporta il Tempo, nella chat dei senatori azzurri la mossa dell'ex ministro ha scatenato le critiche più feroci, soprattutto di Licia Ron

La Sea Watch ricorre a Corte diritti uomo : 'Detenzione di fatto' : Roma, 29 gen., askanews, - Sul caso dei migranti soccorsi dalla nave Sea-Watch 3, ancora ormeggiata di fronte Siracusa, la ong tedesca Sea Watch si è rivolta alla Corte europea dei diritti umani, CEDU,...

La Capitaneria di Porto di Siracusa ha disposto il divieto di avvicinarsi alla Sea Watch : Il comando della Capitaneria di Porto della Guardia Costiera della città di Siracusa ha ordinato e disposto il divieto assoluto di navigazione, sosta e ancoraggio nel raggio di mezzo miglio dalla posizione in mare della nave Sea Watch, l'imbarcazione dell'O.N.G. olandese con a bordo ben 47 migranti. Attualmente la nave è bloccata a circa un miglio dalla Baia di Santa Panagia. Il divieto di navigazione attorno alla Sea Watch Il provvedimento ...

Sea Watch - il terrificante sospetto del deputato FdI Rampelli : "Da dove arrivano i soldi alla Ong" : Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia, ha annunciato una interrogazione ai ministri dell'Interno (Matteo Salvini) e della Giustizia (Alfonso Bonafede) sulla vicenda della nave Sea Watch 3 e in particolare per sapere chi c'è dietro la Ong tedesca che si serve dell'imbarcazione battente bandie

Sea Watch - Pd : indagati?Fico intervenga : 15.20 Il Pd chiede "al presidente della Camera di intervenire formalmente" sul fatto che Martina e Orfini siano indagati per aver contravvenuto al divieto di avvicinamento alla Sea Watch. "Viene leso il nostro dovere di funzione ispettiva. Chi altri se non i rappresentanti eletti del popolo possono verificare le condizioni in cui si trovano persone la cui libertà è ristretta come i migranti a bordo della Sea Watch?", ha detto Fiano ...

Sea Watch - con quei migranti stiamo rivivendo il dramma della St. Luis : Sta per terminare la Settimana della Memoria e un filo rosso unisce, in un salto tra passato e presente, il ricordo della Shoah e il dramma che si sta consumando in questi giorni sulla nave Sea Watch, a largo di Siracusa. Un filo rosso che ha un nome: nave St. Louis, anno del Signore 1939. Siamo nella Germania nazista, ferita dalla distruzione prodotta dalla “notte dei Cristalli” del novembre 1938 e nella quale il governo del Reich è ancora ...

Sea Watch : i migranti possono sbarcare solo se l'Olanda accetta di accoglierli : Due navi si mettono di traverso lungo il percorso del ministro dell'Interno Matteo Salvini Da una parte la Sea Watch, da quattro giorni in quarantena ad un miglio dalla costa siracusana con a bordo 47 ...

Sea Watch - Cécile Kyenge insulta Matteo Salvini : "È disumano. E i miei 39 fratelli..." : Secondo Cécile Kyenge gli immigrati vanno accolti tutti, indiscriminatamente. Un pensiero arci-noto e che ha ribadito in un'intervista a La Zanzara di Radio 24, in cui l'europarlamentare Pd ha commentato anche quanto sta avvenendo al largo di Siracusa, dove resta ormeggiata la Sea Watch con i suoi 4

Sea Watch - Ue : "Priorità lo sbarco" | Salvini e Toninelli : "Ok ma via in Olanda o Germania" : "Abbiamo già accolto e speso anche troppo" dice il ministro dell'Interno. Gli fa eco quello dei Trasporti: "E' ovvio che noiapriremmo un nostro porto come corridoio umanitario per farli sbarcare, ma immediatamente dopo mandarli in Olanda". "Violazioni di legge come sul caso Diciotti" ha detto il Dem Orfini.

Sea Watch - chiesto alla Cedu di "porre fine a violazioni" su migranti - : In un comunicato la Ong spiega i dettagli della richiesta di misure urgenti inoltrata alla Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha "il compito di valutare i ricorsi individuali". Strasburgo ...

Sea Watch - gli esperti : «Deputati a bordo non violano norme» : ... ha ricordato che tra le prerogative dei parlamentari c'è quella di svolgere «ogni altra attività di ispezione, divulgazione, critica e denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, ...

Sea Watch - Morrone (Lega) vs Giachetti : “Passerella di deputati con occhiali da sole e giacca firmata”. “Stronzate” : Bagarre a Omnibus (La7) tra il deputato del Pd, Roberto Giachetti, e il sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone (Lega), sul caso Sea Watch. Il politico leghista critica la richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini, a proposito della vicenda Diciotti: “Non possiamo permetterci che ci sia una magistratura che condizioni un ...