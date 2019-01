Sea Watch | Di Maio | Pronti a incidente diplomatico con l' Olanda

Sfida Sea Watch : Continua il braccio di ferro sulla Sea Watch . Il vicepremier Luigi Di Maio avverte: "Siamo pronti ad un incidente diplomatico con l'Olanda ". Ospite di 'Quarta Repubblica' su Retequattro ha chiarito: ...

Sea Watch - "Prestigiacomo sbaglia Ma da Salvini slogan semplicistici" : SI SCALDA IL DIBATTITO IN FORZA ITALIA SU MIGRANTI E SEA Watch/ Si scalda il dibattito all'interno di Forza Italia sul tema dei migranti e della Sea Watch ancora ferma al largo del porto di Siracusa. sbagliata l'iniziativa della parlamentare azzurra Stefania Prestigiacomo di recarsi con un gommone sulla nave... Segui su affaritaliani.it

Davvero i migranti salvati dalla Sea Watch dovrebbero andare in Olanda? : Il 'caso Hirsi' è una vicenda che ha visto l'Italia condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel 2012, per la politica dei 'respingimenti in mare' dei migranti voluta dall'ultimo governo ...

Governo : caso Sea Watch alla Corte Ue - corridoio verso Olanda. Di Maio : pronti a incidente diplomatico : Al Senato i 5 Stelle non si opporranno alla richiesta arrivata dai magistrati di Catania intenzionati a processare il ministro dell’Interno per abuso di potere e sequestro di persona. Ordinanza della Capitaneria di porto interdice la navigazione a mezzo miglio dalla “Sea Watch 3”. Nel pomeriggio delegazione dem vsiterà la nave e i suoi passeggeri...

Migranti - perché i bilanci di Sea Watch e delle Ong sono trasparenti : Le organizzazioni non governative sono tra i bersagli fissi di Matteo Salvini e della destra populista. L’accusa è di essere «complici» degli scafisti e di ricevere finanziamenti dalla criminalità. Ma i bilanci delle Ong sono pubblici e consultabili da chiunque...

Sea Watch - il Governo : tocca all’Olanda : Il Governo depositerà a Strasburgo la sua memoria difensiva sostenendo che la giurisdizione «appartiene all’Olanda», Paese di bandiera della nave

Palazzo Chigi contro la nave Sea Watch «Ha messo a rischio le vite dei migranti» : Il nostro governo ribadisce: «La giurisdizione è dell’Olanda». Ma è pronta a offrire dopo il riconoscimento un corridoio umanitario alle persone a bordo

P.Chigi : Sea Watch mise a rischio vite : 23.40 "Si conferma la temeraria condotta della Sea Watch che, in condizioni di mare mosso, anziché trovare riparo sulla costa tunisina distante circa 40 miglia universalmente considerata porto sicuro si è avventurata in una traversata di centinaia di miglia mettendo a rischio l'incolumità dei migranti a bordo". Lo sottolinea una nota di Palazzo Chigi aggiungendo: "Rimane un quesito, obiettivo della Sea Watch era salvare i naufraghi oppure ...

Prefettura Siracusa : comunicato ai deputati il divieto su Sea Watch : La Prefettura di Siracusa ha negato di aver autorizzato i parlamentari presenti in citta' a salire a bordo della Sea Watch, spiegando che non ne avrebbe avuto nemmeno il potere, "tanto piu' in ...

Sea Watch - Orfini e Martina indagati lo annunciano i diretti interessati : indagati per essere saliti a bordo della Sea Watch, Maurizio Martina e Matteo Orfini «Sbarcando dalla nave abbiamo scoperto di essere indagati», dice Matteo Orfini del Partito Democratico, scendendo dalla Sea Watch assieme a Maurizio Martina. «A quanto pare la nostra presenza a bordo costituirebbe un reato. Ci contestano la violazione di un dispositivo di polizia, noi riteniamo di non aver violato nessuna legge». I dem annunciano che ...

Sea Watch - attenta Olanda - Luigi Di Maio è pronto a far scoppiare incidente diplomatico : Il caso della Sea Watch tiene banco da giorni ormai, oggi Di Maio si espresso in modo diretto rivolgendosi all’Olanda “Il caso Sea Watch è all’attenzione della Corte europea dei diritti dell’uomo” e “l’Italia ritiene che la giurisdizione appartenga all’Olanda, in quanto Paese di bandiera della nave che ha effettuato il salvataggio in acque internazionali. Pertanto domani l’Italia depositerà ...

Sea Watch - Palazzo Chigi : "La giurisdizione appartiene all'Olanda" : ...

Sea Watch - Di Maio : Produrremo altri documenti per avere sequestro : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Sea Watch - Di Maio : Pronti a incidente diplomatico con Olanda : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse