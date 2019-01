Sea Watch | Corte di Strasburgo da ragione a Salvini | ' No allo sbarco | si all' assistenza'

La Corte di Strasburgo ha chiesto all’Italia di fornire cure mediche - cibo e acqua ai migranti a bordo della Sea Watch 3 : La Corte europea dei diritti dell’uomo, con sede a Strasburgo, si è espressa sul ricorso presentato lunedì contro il governo italiano dalla nave Sea Watch 3, che da giovedì si trova in acque territoriali con 47 migranti a bordo senza avere

Sea Watch - Stefania Prestigiacomo "non cambia mai". Il senatore che la conosce bene : "Quando era ministra..." : «È inutile meravigliarsi o attaccare Stefania Prestigiacomo per la sua visita ai clandestini della Sea Watch. Posso testimoniare che la parlamentare di Siracusa è stata coerente col suo pensiero, noto sin da quando era ministro nel governo Berlusconi». Parola di Ignazio La Russa (Fratelli d' Italia)

Conte : Sea Watch mostra incapacità Ue : 20.07 Il caso della Sea Watch 3 "denuncia l' incapacità di gestire con meccanismi condivisi europei questo fenomeno". Così il premier Conte al termine del vertice Med7 a Cipro, ringraziando i "Paesi amici" che hanno dato disponibilità per una "redistribuzione". Sono Germania,Francia,Romania,Portogallo e Malta. Occorre "convergere su fatti concreti". "No a mere dichiarazioni, non dobbiamo sorprenderci se poi i nostri cittadini si ...

Sea Watch - la corte dei diritti umani respinge la richiesta dei migranti di essere sbarcati : La sentenza della corte Europea dei diritti dell'Uomo dopo l'interpellanza posta dalla stessa Ong tedesca che aveva...

Sea Watch - la Corte europea dei Diritti dell’uomo : “Sì assistenza dei migranti a bordo - no alla richiesta di sbarco” : Sì all’assistenza a bordo, no allo sbarco. È questa la posizione della Corte europea dei Diritti dell’uomo sul caso della nave Sea Watch 3, con la Cedu che ha chiesto al governo italiano di “adottare tutte le misure necessarie, il prima possibile, per fornire” ai migranti a bordo della Sea Watch 3 “adeguate cure mediche, cibo, acqua e generi di prima necessità”, ma “non” accoglie “la richiesta dei ...

Caso Sea Watch - Fedriga contro appello dei medici 'Scorretti'. Serracchiani 'È come Orbán' : Politica Migranti, Martina: "Salvini ha mentito, a bordo ci sono minori. E' solo la sua vergognosa campagna elettorale" di LAVINIA RIVARA

Sea Watch - 'Silvio Berlusconi come Laura Boldrini'. Facci durissimo : il suicidio di Forza Italia sui migranti : La destra sta facendo la destra e Berlusconi sta facendo il Berlusconi: sintesi, questa, che dirà tutto ad alcuni e niente ad altri. Il tema è l' immigrazione, ergo 'destra' per alcuni equivale sempre ...

Sea Watch - Becchi e la fine di Berlusconi : "Il suo nuovo 2011. Dopo Fini e Napolitano chi lo ha rovinato oggi" : Non è solo una questione di età: il fatto è che ormai Silvio Berlusconi è un uomo imprigionato in quella corte che gli impedisce qualsiasi contatto con il mondo esterno, se non filtrato da quella medesima corte che gli presenta una visione distorta della realtà. Quella corte che in questi giorni lo

Sea Watch - Giorgia Linardi : “Ammissibile il nostro ricorso a corte Ue diritti dell’uomo. Sbarco? Nessuna notizia” : Giorgia Linardi, portavoce in Italia di Sea Watch a Siracusa sull’invio di ricorsi individuali per ognuno dei 47 migranti a bordo della nave, alla corte Europea dei diritti dell’uomo. “I ricorsi sono stati giudicati ammissibili, aspettiamo esito. Ad ora non ci sono pervenute notizie di alcun tipo”, ha detto. L'articolo Sea Watch, Giorgia Linardi: “Ammissibile il nostro ricorso a corte Ue diritti dell’uomo. ...

Sea Watch - la Corte di Strasburgo respinge la richiesta di sbarco : "Italia garantisca assistenza" : La Corte di Strasburgo ha chiesto all'Italia di "prendere il prima possibile tutte le misure necessarie per assicurare ai ricorrenti cure mediche adeguate, cibo e acqua". Per i minori non accompagnati è stato chiesto al governo di garantire anche una "tutela legale" adeguata. Lo ha reso noto la stessa Corte che non ha però accolto la richiesta dei ricorrenti di ordinare all'Italia il loro sbarco.Il ricorso era stato presentato ...

Sea Watch - Corte di Strasburgo chiede all'Italia assistenza ma non lo sbarco : 'Sì all'assistenza, no allo sbarco'. La Corte di Strasburgo ha chiesto all'Italia di 'prendere il prima possibile tutte le misure necessarie per assicurare ai ricorrenti cure mediche adeguate, cibo e ...

Corte Strasburgo : assistere la Sea Watch : 19.33 La Corte di Strasburgo ha chiesto all' Italia di "prendere il prima possibile tutte le necessarie misure" per assicurare alle persone a bordo della Sea Watch "cure mediche adeguate, cibo e acqua!, oltre che "tutela legale" per i minori non accompagnati. A renderlo noto è stata la stessa Corte,che non ha però accolto la richiesta dei rappresentanti della Sea Watch di ordinare all'Italia lo sbarco.

Sea Watch - Bulgherini (docente Diritto Navigazione) : “Doveva attraccare in Tunisia. Comandante non decide porto sicuro” : “L’obbligo di salvare in mare una nave in difficoltà è antico e millenario. Poi ha avuto uno sviluppo consuetudinario, che è stato recepito da molte convenzioni internazionali. Chi decide, però, il porto sicuro non è assolutamente il Comandante della nave“. Sono le parole di Elda Turco Bulgherini, esperta di Diritto Internazionale e professore ordinario di Diritto della Navigazione nella Facoltà di Giurisprudenza ...