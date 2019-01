Scoperto un nuovo tipo di vaso sanguigno che attraversa le ossa umane

Spazio - un nuovo pianeta Scoperto dagli italiani : Il giovanissimo pianeta, che si spera possa farci comprendere qualche mistero in più del nostro sistema solare, si trova a 382 anni luce di distanza dalla nostra terra. Il fantastico mondo alieno che sta nascendo, lo sta facendo nel disco di polveri e gas di una stella sorta da poco. Un gruppo di astronomi italiani guidato da Raffaele Gratton dell'Istituto nazionale di astrofisica Inaf, si è ritrovato a catturarne i primi segnali. Il pianeta ...

Scoperto in Cina un nuovo virus simile a Ebola e Marburg : si chiama Menglà : Alcuni microbiologi cinesi hanno Scoperto un nuovo virus, affine al virus Ebola e al Malburg, a cui è stato dato dato il nome Menglà, poichè si è sviluppato nell'omonima contea cinese. È un nuovo genere di filovirus, dall’aspetto genetico unico chiamato Dianlovirus, diverso dagli altri perché includerebbe specie a metà strada tra i virus Ebola e Marburg. Come i suoi "cugini" mortali, anche il virus Menglà possiede un genoma che codifica per ...

Parco naturale delle Alpi Marittime - Scoperto un nuovo insetto : è la 'Grammospila Martae' : Un insetto nuovo per la scienza che appartiene alla sottofamiglia delle Alysiinae , Imenotteri, Braconidae, , comune gruppo di vespe parassitoidi di piccole dimensioni. In questo territorio a elevata ...

Parco naturale delle Alpi Marittime - Scoperto un nuovo insetto : è la "Grammospila Martae" : Appartiene alla famiglia delle vespe: trovato lungo un torrente da un docente dell'università di Leiden che, con ricercatori italiani, partecipa alla stesura del primo "Atbi" in Europa, l'inventario biologico generalizzato

Elisabetta Gregoraci allo Scoperto con il nuovo fidanzato : le prime foto su Instagram : Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto con il nuovo fidanzato, Francesco Bettuzzi, pubblicando alcuni scatti su Instagram. Ormai i due non si nascondono più e sui social raccontano la loro vacanza d’amore in Thailandia. La showgirl calabrese è volata dall’altra parte del mondo per celebrare il nuovo anno in compagnia dell’imprenditore, mentre il figlio Nathan Falco è rimasto insieme a papà Flavio. Dopo quasi dieci anni ...

Elisabetta Gregoraci esce allo Scoperto : le prime foto con il nuovo compagno : Dopo la paura, in Thailandia è tornato il sereno ed Elisabetta Gregoraci ha ufficializzato sui social l’amore con Francesco Bettuzzi. L’ex moglie di Flavio Briatore, mamma del piccolo Nathan Falco, ha infatti postato in rete le prime foto di coppia con l’imprenditore con cui ha voltato pagina dopo il divorzio, avvenuto circa un anno f, dal suo ex marito. Nei giorni scorsi la bella showgirl e conduttrice calabrese è volata in Thailandia per ...

Scoperto un nuovo Ecosistema in fondo all’oceano. : Un nuovo incredibile Ecosistema è stato ripreso da un team di studiosi a ben 3.800 metri di profondità, a largo del Golfo della California. Quando i ricercatori dello Schimdt Ocean Institute hanno pensato di immergere un robot a ben 3.800 metri di profondità, nel Golfo della California in Messico, non immaginavano la grande quantità di specie che avrebbero Scoperto. Un nuovo meraviglioso Ecosistema sconosciuto, ricco di specie tutte da scoprire ...

Scoperto Farout : Un nuovo Pianeta nel nostro sistema solare : Il sistema solare ha un nuovo Pianeta, Farout Un team di astronomi ha Scoperto l’oggetto più distante mai osservato nel sistema solare. 2018 VG18, soprannominato Farout, è il primo oggetto individuato ad una distanza superiore a 100 volte quella tra la Terra e il Sole. Corpi celesti così straordinariamente remoti ci permettono di sondare ciò che avviene nelle periferie più estreme del nostro sistema. Farout è l’oggetto più distante mai ...

Scoperto un nuovo ecosistema nelle profondità dell'Oceano Pacifico : La natura è fonte di strabilianti sorprese, di meraviglie ignote e di effetti speciali. A tal proposito un team internazionale formato da scienziati, biologi marini, geofisici, geochimici e naturalisti di nazionalità sia americana che messicana guidati dall'Istituto oceanografico americano Schmidt ha documentato l’esistenza di un ecosistema sconosciuto fino a pochi giorni fa negli abissi dell'Oceano Pacifico, a sud del Golfo della California. ...

Scoperto nuovo ecosistema negli abissi dell’Oceano Pacifico - “un ambiente estremo e sorprendente” : L’Istituto oceanografico statunitense Schmidt ha Scoperto un nuovo ecosistema, ricco di specie, negli abissi dell’Oceano Pacifico: è generato dalla corrente idrotermale Jaich Maa, a Sud del Golfo della California, a quasi 4 km di profondità. In profondità, camini vulcanici con getti di correnti calde che sfiorano i 290°C creano condizioni ideali per la vita, sia batterica che animale: si possono trovare microrganismi filamentosi, ...

Scoperto un nuovo superpotere del geco : sa correre sull’acqua : Un animali dai superpoteri simili ai più famosi supereroi della Marvel: è il geco che oltre a planare, piroettare in aria, arrampicarsi sui muri e camminare sul soffitto, è persino in grado di correre sul pelo dell’acqua a una velocità di un metro al secondo. Questa capacità gli deriva dalla pelle idrorepellente, dalla conformazione delle zampe e dalla coda che usa come propulsore e timone. A svelare tutti i suoi segreti, preziosi per ...

Epidemia di Ebola in Congo : nuovo focolaio Scoperto nell’est del Paese : scoperto un nuovo focolaio di Ebola nella regione di Beni, nell’area orientale della Repubblica democratica del Congo, colpita da un’Epidemia che ha provocato finora 268 morti, secondo l’ultimo bollettino del ministero della Sanità. “Un focolaio di Ebola è stato riportato in un villaggio della zona di Komanda“, precisa il bollettino. “Il focolaio è legato ad un caso confermato deceduto al CTE (Centro di ...