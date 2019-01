Sci | Coppa Europa | Roberta Melesi terza nel SuperG di Les Diablerets

Slalom Schladming streaming video e tv : al via la seconda manche! - Coppa del Mondo Sci - : Diretta Slalom Schladming streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: orario, favoriti e azzurri , oggi 29 gennaio 2019, .

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : trionfo austriaco nel SuperG di Les Diablerets - terza Roberta Melesi : Dopo la combinata di questa mattina, ancora grande Austria anche nel SuperGigante di Les Diablerets, Svizzera, valevole per la Coppa Europa 2019 di sci alpino. Elisabeth Reisinger centra il bis e vince anche la seconda prova odierna con il tempo di 1:10.12, con altre sette connazionali nelle prime 14 posizioni. Al secondo posto, infatti, troviamo Nina Ortlieb a 33 centesimi, mentre al terzo posto si classifica la nostra Roberta Melesi a ...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : Victor Schuller concede il bis e vince anche la seconda discesa di Chamonix : concede il bis Victor Schuller e centra il secondo successo nella giornata di Chamonix valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2019. Il padrone di casa ha vinto anche la seconda discesa odierna, con il tempo di 1:20.29, precedendo tre svizzeri. Secondo posto, infatti, per Nils Mani a 24 centesimi, terzo per Arnaud Boisset a 40, mentre è quarto Lars Roesti a 51. Quinta posizione per l’austriaco Manuel Traninger a 63 centesimi, sesta per ...

Sci alpino – Coppa Europa : Schuller trionfa nella discesa di Chamonix - solo undicesimo De Vettori : Vittoria a sorpresa nella prima discesa di Coppa Europa a Chamonix: primo trionfo in carriera di Schuller. De Vettori undicesimo Profeta in patria. Il francese Victor Schuller fa la gara della vita a Chamonix e a 24 anni conquista il primo trionfo in carriera in Coppa Europa nella prime delle due discese in programma. L’atleta transalpino ha completato la prova in 1’20″43, con 69 centesimi di vantaggio su Maniel Traninger ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018-2019 : il francese Schuller vince la discesa di Chamonix. De Vettori undicesimo : Festa in casa per la Francia dopo la vittoria di Victor Schuller nella discesa libera di Chamonix, valevole per la Coppa Europa di sci alpino. Il transalpino si è imposto con il tempo di 1’20”43, precedendo di 69 centesimi l’austriaco Manuel Traninger e di 74 lo svizzero Stefan Rogentin. Ai piedi del podio altri due elvetici: quarto Nils Mani e quinto Arnaud Boisset, staccati rispettivamente di 88 e 95 centesimi. Sesti a pari ...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : cinquina austriaca nel Super G di Dames. Sesta Roberta Melesi : L’Austria cala il pokerissimo nel SuperG di Coppa Europa a Dames. Un vero e proprio dominio della squadra austriaca, che festeggia la vittoria di Elisabeth Reisinger (1’11”67) davanti a ben quattro connazionali. Al secondo posto, infatti, ha chiuso Nina Ortlieb e al terzo Ariane Raedler, staccate rispettivamente di 56 e 81 centesimi. Ai piedi del podio poi altre due austriache, quarta Christina Ager (+0.89) e quinta Michaela ...

Sci di fondo – A Cogne doppio appuntamento con gli Assoluti in vista della Coppa del Mondo : appuntamento a Cogne per gli Assoluti: venerdì 1 le sprint in tecnica libera, sabato 2 le distance in tecnica classica. Prove generali per la tappa di Coppa del Mondo doppio appuntamento nel weekend per lo sci di fondo italiano con gli Assoluti e la Coppa Italia Sportful a Cogne e la Coppa Italia Rode dedicata ai giovani in Val di Fiemme. A Cogne si terranno le prove generali della tappa di Coppa del Mondo in programma nel weekend del 16 e ...

Coppa Italia - per i bookies Napoli favorito - ma il Milan è visto in creScita : Dopo il pareggio di sabato per zero a zero, Milan e Napoli si ritrovano questa sera a San Siro per i quarti di finale di Coppa Italia. L'articolo Coppa Italia, per i bookies Napoli favorito, ma il Milan è visto in crescita è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 - Schladming. Fuochi d’artificio sulla Planai : Noel ci riprova e c’è l’ultimo posto azzurro da assegnare in vista di Are : Quando si accendono le luci sulla Planai di Schladming è sempre festa grande per gli appassionati di sci e in particolare per gli estimatori dello slalom speciale. La difficoltà del pendio austriaco, le decine di migliaia di tifosi che fanno assomigliare la pista ad uno stadio di calcio, i fumogeni ed il tifo fanno della gara serale uno spettacolo pressoché unico nel circo bianco della Coppa del Mondo di sci alpino, là dove la passione supera ...