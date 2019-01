Sci alpino | pazzesco Hirscher nella “Night race” di Schladming

LIVE Sci alpino - Slalom Schladming 2019 in DIRETTA : Marcel Hirscher spaziale - Pinturault e Yule a un secondo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom maschile di Schladming, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Questa sera andrà in scena la grande Classica dei pali stretti, la gara più sentita e importante dell’anno per questa specialità: la Night Race in Austria è un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, un evento unico nel suo genere e che tutti gli atleti segnano col cerchio rosso sul calendario. ...

Sci alpino - Prima manche Schladming : Marcel Hirscher rifila un secondo a tutti! L’alieno è tornato! : Il padrone di casa più illustre, Marcel Hirscher, domina la Prima manche dello slalom di Schladming, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Il sette volte vincitore della Sfera di Cristallo ha voluto mandare un messaggio a tutti, proprio sul palcoscenico più ambito: nonostante diversi giovani si stiano proponendo alla ribalta tra i pali stretti, il più forte è, e rimane, sempre lui. Il classe 1989 ha letteralmente ...

Sci alpino - Mondiali Are 2019 : il calendario completo. Date - programma - orari e tv di tutte le gare : Dal 4 al 17 febbraio si disputeranno i Mondiali 2019 di sci alpino, la rassegna iridata andrà in scena ad Are (Svezia). La celebre località scandinava, una delle stazioni di riferimento nel circuito internazionale per questo sport, sarà la location perfetta per ospitare le gare di tutte le specialità: discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata ovviamente per entrambi i sessi oltre al team event. La prima settimana sarà dedicata alle ...

Sci alpino - la flessione di Federica Brignone da inizio stagione. Numeri e statistiche : AAA Cercasi Federica Brignone. No, la campionessa valdostana non ha fatto perdere certo le sue tracce ma, per quanto riguarda i risultati, la classe 1990 ha smarrito successi e podi che, ad inizio stagione, avevano fatto sognare ben altra annata per la nostra portacolori. Secondo posto a Soelden nel gigante di apertura, quindi splendido successo a Killington sempre nella disciplina preferita. Da quel 24 novembre in poi, tuttavia, i risultati di ...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : trionfo austriaco nel SuperG di Les Diablerets - terza Roberta Melesi : Dopo la combinata di questa mattina, ancora grande Austria anche nel SuperGigante di Les Diablerets, Svizzera, valevole per la Coppa Europa 2019 di sci alpino. Elisabeth Reisinger centra il bis e vince anche la seconda prova odierna con il tempo di 1:10.12, con altre sette connazionali nelle prime 14 posizioni. Al secondo posto, infatti, troviamo Nina Ortlieb a 33 centesimi, mentre al terzo posto si classifica la nostra Roberta Melesi a ...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : Victor Schuller concede il bis e vince anche la seconda discesa di Chamonix : concede il bis Victor Schuller e centra il secondo successo nella giornata di Chamonix valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2019. Il padrone di casa ha vinto anche la seconda discesa odierna, con il tempo di 1:20.29, precedendo tre svizzeri. Secondo posto, infatti, per Nils Mani a 24 centesimi, terzo per Arnaud Boisset a 40, mentre è quarto Lars Roesti a 51. Quinta posizione per l’austriaco Manuel Traninger a 63 centesimi, sesta per ...

Sci alpino – Coppa Europa : Schuller trionfa nella discesa di Chamonix - solo undicesimo De Vettori : Vittoria a sorpresa nella prima discesa di Coppa Europa a Chamonix: primo trionfo in carriera di Schuller. De Vettori undicesimo Profeta in patria. Il francese Victor Schuller fa la gara della vita a Chamonix e a 24 anni conquista il primo trionfo in carriera in Coppa Europa nella prime delle due discese in programma. L’atleta transalpino ha completato la prova in 1’20″43, con 69 centesimi di vantaggio su Maniel Traninger ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018-2019 : il francese Schuller vince la discesa di Chamonix. De Vettori undicesimo : Festa in casa per la Francia dopo la vittoria di Victor Schuller nella discesa libera di Chamonix, valevole per la Coppa Europa di sci alpino. Il transalpino si è imposto con il tempo di 1'20"43, precedendo di 69 centesimi l'austriaco Manuel Traninger e di 74 lo svizzero Stefan Rogentin. Ai piedi del podio altri due elvetici: quarto Nils Mani e quinto Arnaud Boisset, staccati rispettivamente di 88 e 95 centesimi. Sesti a pari ...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : cinquina austriaca nel Super G di Dames. Sesta Roberta Melesi : L’Austria cala il pokerissimo nel SuperG di Coppa Europa a Dames. Un vero e proprio dominio della squadra austriaca, che festeggia la vittoria di Elisabeth Reisinger (1’11”67) davanti a ben quattro connazionali. Al secondo posto, infatti, ha chiuso Nina Ortlieb e al terzo Ariane Raedler, staccate rispettivamente di 56 e 81 centesimi. Ai piedi del podio poi altre due austriache, quarta Christina Ager (+0.89) e quinta Michaela ...

Sci alpino - la start list dello slalom in notturna di Schladming : Moelgg il primo azzurro a partire : slalom in notturna a Schladming: via alle 17.45 con otto azzurri, il primo a partire è Manfred Moelgg, Razzoli ha il numero 22 A Schladming si parte alle ore 17.45 (diretta tv Raisport ed Eurosport) con otto azzurri al via, gli stessi che hanno gareggiato nello slalom anche a Kitzbühel. Il primo sarà Manfred Moelgg con il numero 8, subito dopo i sette atleti del primo gruppo di merito, poi toccherà a Stefano Gross (16), Giuliano Razzoli ...

Sci alpino : l’assalto di Sofia Goggia ai Mondiali. Da Garmisch ad Are per una medaglia : 5 Febbraio 2019. Questa è una data che sicuramente Sofia Goggia si è segnata sul calendario, visto che è il giorno del SuperG di Are, prima gara femminile dei Mondiali di sci alpino. Dopo l’infortunio al malleolo, la 26enne di Bergamo ha deciso di impostare tutta la sua stagione proprio per arrivare pronta all’appuntamento iridato. Il cammino di avvicinamento, però, non è stato semplice, anche perché il rientro in pista è stato ...