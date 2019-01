Sci alpino | Coppa Europa 2018-2019 | il francese Schuller vince la discesa di Chamonix De

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : cinquina austriaca nel Super G di Dames. Sesta Roberta Melesi : L’Austria cala il pokerissimo nel SuperG di Coppa Europa a Dames. Un vero e proprio dominio della squadra austriaca, che festeggia la vittoria di Elisabeth Reisinger (1’11”67) davanti a ben quattro connazionali. Al secondo posto, infatti, ha chiuso Nina Ortlieb e al terzo Ariane Raedler, staccate rispettivamente di 56 e 81 centesimi. Ai piedi del podio poi altre due austriache, quarta Christina Ager (+0.89) e quinta Michaela ...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : cinquina austriaca nel Super G di Dames. Sesta Roberta Melesi : L’Austria cala il pokerissimo nel SuperG di Coppa Europa a Dames. Un vero e proprio dominio della squadra austriaca, che festeggia la vittoria di Elisabet Reisinger (1’11”67) davanti a ben quattro connazionali. Al secondo posto, infatti, ha chiuso Nina Ortlieb e al terzo Ariane Raedler, staccate rispettivamente di 56 e 81 centesimi. Ai piedi del podio poi altre due austriache, quarta Christina Ager (+0.89) e quinta Michaela ...

Sci alpino - la start list dello slalom in notturna di Schladming : Moelgg il primo azzurro a partire : slalom in notturna a Schladming: via alle 17.45 con otto azzurri, il primo a partire è Manfred Moelgg, Razzoli ha il numero 22 A Schladming si parte alle ore 17.45 (diretta tv Raisport ed Eurosport) con otto azzurri al via, gli stessi che hanno gareggiato nello slalom anche a Kitzbühel. Il primo sarà Manfred Moelgg con il numero 8, subito dopo i sette atleti del primo gruppo di merito, poi toccherà a Stefano Gross (16), Giuliano Razzoli ...

Sci alpino : l’assalto di Sofia Goggia ai Mondiali. Da Garmisch ad Are per una medaglia : 5 Febbraio 2019. Questa è una data che sicuramente Sofia Goggia si è segnata sul calendario, visto che è il giorno del SuperG di Are, prima gara femminile dei Mondiali di sci alpino. Dopo l’infortunio al malleolo, la 26enne di Bergamo ha deciso di impostare tutta la sua stagione proprio per arrivare pronta all’appuntamento iridato. Il cammino di avvicinamento, però, non è stato semplice, anche perché il rientro in pista è stato ...

Sci alpino : l’assalto di Sofia Goggia ai Mondiali. Da Garmisch ad Are per una medaglia : 5 Febbraio 2019. Questa è una data che sicuramente Sofia Goggia si è segnata sul proprio calendario, visto che è il giorno del SuperG di Are, prima gara femminile dei Mondiali di sci alpino. Dopo l’infortunio al malleolo, la 26enne di bergamo ha deciso di impostare tutta la sua stagione proprio per arrivare pronta all’appuntamento iridato. Il cammino di avvicinamento, però, non è stato semplice, anche perchè il rientro in pista è ...

Sci alpino - Slalom Schladming stasera in tv : a che ora inizia e su che canale vederlo gratis e in chiaro : La Coppa del Mondo di sci alpino maschile fa tappa in Austria: questa sera gara a Schladming. Questa volta la competizione si svolgerà tra i pali stretti: infatti oggi, martedì 29, alle ore 17.45 ed alle ore 20.45 gli uomini affronteranno il tradizionale Slalom speciale in notturna. In gara per l’Italia ben otto atleti. Di seguito il programma completo dello Slalom speciale maschile di Schladming con gli orari e la startlist. ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 - Schladming. Fuochi d’artificio sulla Planai : Noel ci riprova e c’è l’ultimo posto azzurro da assegnare in vista di Are : Quando si accendono le luci sulla Planai di Schladming è sempre festa grande per gli appassionati di sci e in particolare per gli estimatori dello slalom speciale. La difficoltà del pendio austriaco, le decine di migliaia di tifosi che fanno assomigliare la pista ad uno stadio di calcio, i fumogeni ed il tifo fanno della gara serale uno spettacolo pressoché unico nel circo bianco della Coppa del Mondo di sci alpino, là dove la passione supera ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 - Schladming. Fuochi d’artificio sulla Planai : Noel ci riprova e c’è l’ultimo posto azzurro da assegnare in vista di Are : Quando si accendono le luci sulla Planai di Schladming è sempre festa grande per gli appassionati di sci e in particolare per gli estimatori dello slalom speciale. La difficoltà del pendio austriaco, le decine di migliaia di tifosi che fanno assomigliare la pista ad uno stadio di calcio, i fumogeni, il tifo fanno della gara serale uno spettacolo pressochè unico nel circo bianco della Coppa del Mondo di sci, là dove la passione supera ogni ...

Sci alpino - il programma della settimana a Maribor e Garmisch. Orari - date e come vedere le gare in tv : Da Cortina a Garmisch-Partenkirchen. La velocità sarà ancora protagonista nel prossimo fine settimana della Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Si tratta delle ultime prove veloci prima del Mondiale e soprattutto potrebbe davvero esserci il ritorno di Sofia Goggia, che sulle nevi tedesche spera di rientrare in gara in vista delle prove di Are. Di seguito il programma e gli Orari delle gare di Garmisch, valide per la Coppa del Mondo ...

Sci alpino oggi (29 gennaio) - Slalom Schladming 2019 : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : Lo spettacolo unico ed imperdibile della Night Race. A Schladming va in scena uno degli Slalom più belli ed attesi dell’intera Coppa del Mondo. Una cornice di pubblico da brividi, atmosfera meravigliosa, per quello che può essere definito lo Slalom con la S maiuscola Di seguito il programma e gli orari dello Slalom di Schladming, valido per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. LA STARTLIST DELLO Slalom DI Schladming 2019 1 FELLER ...

Sci alpino - Calendario Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Le date delle gare ad Are : Siamo ormai al taglio del nastro dei Mondiali 2019 di sci alpino che si disputeranno ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio. Sarà la celebre località scandinava a ospitare la rassegna iridata che si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante, il Calendario prevede ovviamente la disputa di tutte le specialità: discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata ovviamente per entrambi i sessi. Di seguito il Calendario completo, il ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher padrone. Paris quarto : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin sempre in testa : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino – Coppa Europa : Roberta Melesi 16ª nello slalom di Les Diablerets - domani il SuperG : Melesi 16sima nello slalom valevole per la combinata di Coppa Europa femminile a Les Diablerets. Martedì 29 gennaio la conclusione con il SuperG Combinata alpina valevole per la Coppa Europa femminile divisa in due giornate sulla pista svizzera di Les Diablerets (Svi). Lo slalom disputato lunedì 28 gennaio ha premiato al primo posto la svizzera Nicole good in 46″26 davanti alla norvegese Kaja Norbye, in ritardo di 40 centesimi, terzo ...