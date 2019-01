Sci alpino | Coppa del Mondo 2019 | Schladming Fuochi d’artificio sulla Planai | Noel ci

Sci alpino - il programma della settimana a Maribor e Garmisch. Orari - date e come vedere le gare in tv : Da Cortina a Garmisch-Partenkirchen. La velocità sarà ancora protagonista nel prossimo fine settimana della Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Si tratta delle ultime prove veloci prima del Mondiale e soprattutto potrebbe davvero esserci il ritorno di Sofia Goggia, che sulle nevi tedesche spera di rientrare in gara in vista delle prove di Are. Di seguito il programma e gli Orari delle gare di Garmisch, valide per la Coppa del Mondo ...

Sci alpino oggi (29 gennaio) - Slalom Schladming 2019 : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : Lo spettacolo unico ed imperdibile della Night Race. A Schladming va in scena uno degli Slalom più belli ed attesi dell’intera Coppa del Mondo. Una cornice di pubblico da brividi, atmosfera meravigliosa, per quello che può essere definito lo Slalom con la S maiuscola Di seguito il programma e gli orari dello Slalom di Schladming, valido per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. LA STARTLIST DELLO Slalom DI Schladming 2019 1 FELLER ...

Sci alpino - Calendario Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Le date delle gare ad Are : Siamo ormai al taglio del nastro dei Mondiali 2019 di sci alpino che si disputeranno ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio. Sarà la celebre località scandinava a ospitare la rassegna iridata che si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante, il Calendario prevede ovviamente la disputa di tutte le specialità: discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata ovviamente per entrambi i sessi. Di seguito il Calendario completo, il ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher padrone. Paris quarto : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin sempre in testa : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino – Coppa Europa : Roberta Melesi 16ª nello slalom di Les Diablerets - domani il SuperG : Melesi 16sima nello slalom valevole per la combinata di Coppa Europa femminile a Les Diablerets. Martedì 29 gennaio la conclusione con il SuperG Combinata alpina valevole per la Coppa Europa femminile divisa in due giornate sulla pista svizzera di Les Diablerets (Svi). Lo slalom disputato lunedì 28 gennaio ha premiato al primo posto la svizzera Nicole good in 46″26 davanti alla norvegese Kaja Norbye, in ritardo di 40 centesimi, terzo ...

Sci alpino - domani la NightRace di Schladming : confermati gli otto slalomisti azzurri : confermati gli otto slalomisti per la “NightRace” di Schladming in programma martedì 29 gennaio Formazione confermata per “The NightRace“, lo slalom maschile notturno di Schladming in programma martedì 29 gennaio sulla celebre Planai (prima manche alle 17.45, seconda manche alle 20.45 con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport). Il direttore sportivo Max Rinaldi ha convocato otto atleti: Bacher Fabian, Gross ...

Sci alpino - Slalom Schladming 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Si svolge domani uno degli appuntamenti più attesi e suggestivi della Coppa del Mondo di sci alpino. Sul celebre pendio austriaco andrà infatti in scena lo Slalom speciale di Schladming che si disputa in notturna, con la pista illuminata dai riflettori a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera dell’evento. Il grande favorito non può che essere il padrone di casa Marcel Hirscher, che partirà con il pettorale n.6. Nelle ultime uscite ...

Sci alpino - l’Italia e la maledizione di Schladming. Solo Alberto Tomba riuscì a domare la mitica Planai : Se si cerca una pista appartenente alla Coppa del Mondo di sci alpino, nella quale i colori italiani hanno sempre fatto particolare fatica, beh, non si può che pensare alla Planai di Schladming. Sulla splendida pista nella quale domani si correrà il tradizionale slalom in notturna, l’Italia ha vinto in due sole occasioni, e sempre con lo stesso atleta, ovviamente, Alberto Tomba. 7690. Tanti sono i giorni che ci separano dall’ultimo ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Schladming 2019 : confermata la lista degli otto azzurri. Giuliano Razzoli e compagni motivati nella “Night Race” : Dopo l’emozionante weekend di Kitzbuhel, la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2019 volge il proprio sguardo verso un’altra grande Classica Monumento: lo slalom di Schladming, in Austria. Sulla celebre Planai, e sotto le luci dei riflettori, andrà in scena uno degli appuntamenti più sentiti, vibranti ed affascinanti di tutta la stagione. Su questo pendio, e tra due incredibili ali di folla, i protagonisti dei pali stretti ...

Sci alpino - edema al ginocchio per Federica Brignone : è in dubbio per Maribor. Sofia Goggia torna anche in gigante! : Gioie e dolori in casa Italia pensando a quanto accaduto a Garmisch-Partenkirchen (Germania), nella discesa libera femminile valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Se infatti il Bel Paese ha potuto sorridere per il secondo posto di Sofia Goggia, bissando la seconda piazza del superG sempre sulle nevi teutoniche, la giornata tricolore è stata accompagnata anche dalla tristezza per gli infortuni occorsi a Federica Brignone e a ...

Sci alpino – Distorsione alla caviglia per Federica Brignone - Goggia pronta per Maribor : la situazione delle azzurre dopo Garmisch : Brignone visitata a Milano dalla Commissione Medica FISI. Goggia in gigante a Maribor dove rientrano anche Curtoni e Midali Federica Brignone è stata sottoposta dalla Commissione Medica FISI presso l’ospedale Galeazzi di Milano ad un’ecografia che ha evidenziato una lieve Distorsione con edema al ginocchio destro. La valdostana ha già cominciato le sedute fisioterapiche del caso e valuterà giorno per giorno i miglioramenti in ...

