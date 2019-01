Sarà vero che Carletto preferisce la coppa ma forse ne ha fatto indigestione

ilnapolista

: @FatalError___ @DottAngeloC @pranica12 @a_g_giuli @PoveraPatriaRai Si sarà accorto che veniamo da decenni di concla… - borghi_claudio : @FatalError___ @DottAngeloC @pranica12 @a_g_giuli @PoveraPatriaRai Si sarà accorto che veniamo da decenni di concla… - s_parisi : Chi è contro il #RDC non sottovaluta la povertà, è vero il contrario. Questa misura, buona solo in chiave elettoral… - forumJuventus : [CT] Ramsey a Giugno sarà bianconero ma il sogno a centrocampo resta Pogba. Bianconeri che lavorano anche per Tona… -

(Di martedì 29 gennaio 2019) A distanza di tre giorni si ritorna a San Siro a giocare di nuovo contro i rossoneri. Dato che ripetiamo la partita a così breve distanza di tempo, Rizzoli ha pensato bene di mandarci ad arbitrare Giacomelli, il guardalinee che domenica non sembrava esattamente in forma. Questo vuol dire che dobbiamo essere ancora più concentrati e cazzimmosi ché, se il campionato ormai è andato, provare a vincere laItalia, a parte la soddisfazione di alzare un trofeo, è l’unico modo che ci è rimasto per provare a contribuire al fallimento del triplete bianconero. Per cui jammo belli e schiattiamogli la capa.Cronaca di un’eliminazione Minuto 0’ – Ma ‘stu Fabian Ruiz sa giocare in tutte le posizioni? Mo gioca pure al posto si Callejon. Certo casi diverte proprio a farci impazzire cu ‘sta formazione.Minuto 3’ – Giacomelli subito cerca ‘e ...