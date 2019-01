Sanremo | seconda bomba di Striscia la notizia | Sapete che Fiorella

Sanremo 2019 - Pippo Baudo alla seconda serata (Anteprima Blogo) : Secondo quanto risulta a Blogo, Pippo Baudo dovrebbe essere ospite del Festival di Sanremo 2019 nella seconda serata, quella di mercoledì 6 febbraio. Il conduttore salirà sul palco del teatro Ariston a poco meno di due mesi da Sanremo Giovani, dove è stato affiancato da Fabio Rovazzi (anche lui sarà ospite della kermesse canora). La presenza di Baudo era stata ufficializzata a dicembre scorso dal direttore artistico del Festival Claudio ...

Claudio Baglioni : ecco perché ha accettato Sanremo per la seconda volta di fila : Claudio Baglio si racconta: il motivo che lo ha spinto ad accettare la direzione artistica del Festival di Sanremo per il secondo anno di fila Nel 2019, per il secondo anno di fila, vedremo Claudio Baglioni di nuovo alla direzione artistica del Festival di Sanremo. Il cantate, proprio di recente, ha ufficializzato la rosa dei

Sanremo giovani - Mahmood è il vincitore della seconda serata. Ecco il cast completo di Sanremo 2019 : Habemus cast di Sanremo 2019, saranno ventiquattro i cantanti a salire sul palco dell'Ariston dal 5 al 9 febbraio, ai ventidue big selezionati si aggiungono i due vincitori della sezione giovani. Dopo Einar Ortiz (Amici 17) è Mahmood ad aggiudicarsi la vittoria, bissando anche con il premio della critica. L'artista italo-egiziano aveva già partecipato tra le Nuove Proposte nel 2016 e negli ultimi mesi ha collaborato con Fabri Fibra,

Negrita a Sanremo 2019 con I ragazzi stanno bene : seconda partecipazione al Festival : A distanza di sedici anni dalla prima ed ultima partecipazione in gara al Festival di Sanremo, i Negrita tornano all'Ariston con un brano dal titolo I ragazzi stanno bene. Era il 2003 quando il gruppo, nato nella provincia di Arezzo e guidato da Pau, si presentò in gara al concorso con Tonight, singolo tratto dal primo best of del gruppo Ehi! Negrita.All'epoca della partecipazione al Festival, la band aveva presto dichiarato alla Repubblica

Sanremo Giovani : chi sono i cantanti in gara nella seconda puntata – Video : Mahmood Sanremo Giovani continua con la seconda puntata per proclamare l'altra 'nuova proposta' che, insieme al vincitore di ieri Einar, parteciperà con i big al Festival di Sanremo 2019. Andiamo a conoscere meglio, dunque, i 12 Giovani in gara questa sera. Sanremo Giovani: i cantanti in scaletta nella seconda puntata Federico Angelucci – L'uomo che verrà Nato a Foligno (Perugia) nel 1984, Federico Angelucci inizia

#SanremoGiovani 2018 – Seconda puntata del 21/12/2018 – Con Pippo Baudo e Fabio Rovazzi su Rai 1. : La lunga marcia verso la 69° edizione del Festival della Canzone Italiana passa per il Teatro del Casinò di Sanremo (Imperia) e per le selezioni di Sanremo Giovani. Due prime serate evento per decidere chi avrà modo di calcare il palco del Teatro Ariston nella gara che si terrà dal 5 al 9 febbraio 2019, condotte dal sempreverde e sempiterno Pippo Baudo e dall'esordiente (alla conduzione) Fabio Rovazzi.

Irama a Sanremo 2019 con La ragazza col cuore di latta : è la sua seconda partecipazione : Chi non muore, si rivede. Irama torna a calcare il palco dell'Ariston dopo l'esperienza passata e la vittoria ad Amici di Maria de Filippi. Il brano in gara si intitolata La ragazza col cuore di latta.