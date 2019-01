Sanremo 2019 | i duetti della quarta serata del Festival

Una società fragile nel testo di Nonno Hollywood di Enrico Nigiotti - in gara a Sanremo 2019 finalmente tra i Big : C'è verità ma anche un velo di nostalgia nel testo di Nonno Hollywood di Enrico Nigiotti, con il quale parteciperà alla prossima edizione del Festival di Sanremo dopo un anno particolarmente fortunato che l'ha visto duettare con Gianna Nannini e aprire i concerti di Laura Pausini al Circo Massimo di Roma e al Modigliani Forum di Livorno. L'artista toscano è ora pronto per entrare a far parte della rosa dei campioni dopo un'esperienza nella ...

Testo di Abbi Cura di Me di Simone Cristicchi in gara a Sanremo 2019 con un tema universale a 6 anni dall’ultima volta : Il Testo di Abbi Cura di me di Simone Cristicchi in gara a Sanremo 2019 porterà un tema universale sul palco dell'Ariston con la quinta partecipazione dell'artista al Festival. Assente da sei anni all'Ariston, Cristicchi vi debuttò per la prima volta nel 2006 nella sezione Giovani con il brano Che bella gente, per poi vincere tra i Big l'anno successivo con l'intensa Ti regalerò una rosa che gli valse anche il "Premio della Critica Mia ...

Sanremo 2019 - pronta la scenografia all’Ariston (FOTO) : Festival di Sanremo 2019: la nuova scenografia del palco Ariston Ancora pochi giorni e prenderà il via la 69esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo l’edizione 2013, Francesca Montinaro è ritornata a disegnare la scenografia dell’Ariston di Sanremo, quella che vedranno i telespettatori e nel quale il pubblico del teatro si troverà immerso. La Montinaro ha spiegato che Claudio Baglioni ha chiesto di lavorare sul concetto di ...

Testo de I tuoi particolari di Ultimo a Sanremo 2019 su un addio struggente : la rivelazione Niccolò Moriconi debutta da Big : Un anno fa trionfava nella sezione Nuove Proposte affermandosi come nuova originale realtà del cantautorato italiano, ora con il Testo de I tuoi particolari di Ultimo a Sanremo 2019 Niccolò Moriconi ci riprova da Big in una sessantanovesima edizione che ha abolito le distinzioni tra Giovani e Campioni unendo tutti in una sola categoria. Per Ultimo il passaggio da talento emergente a Big sanremese è stato immediato: lo scorso anno il giovane ...

Sanremo 2019 : Ligabue ospite del Festival : Luciano Ligabue a Sanremo E’ ufficiale: Luciano Ligabue è uno degli ospiti del Festival di Sanremo 2019, in onda su Rai 1 dal 5 al 9 febbraio. E’ stato lo stesso cantautore a confermarlo sui social: “Le luci d’America, le luci dell’Ariston. Ci vediamo a #Sanremo2019! L’artista lascia supporre che sul palco canterà proprio il brano Luci d’America, singolo pubblicato l’11 gennaio come primo ...

Festival di Sanremo 2019 : chi è Virginia Raffaele - la bella e brava artista che affianca Claudio Bisio : Virginia Raffaele è una delle grandi rivelazioni della televisione italiana degli ultimi anni. Nata a Roma il 27 settembre 1980 è un’attrice, comica, imitatrice, conduttrice radiofonica e televisiva. Virginia nasce in una famiglia circense: sua nonna, di origine marchigiana, era un’acrobata cavallerizza ed insieme ai suoi fratelli possedeva un circo, il circo Preziotti. E’ una famiglia proveniente ‘da tutta Italia’, ...

Testo di Musica Che Resta de Il Volo a Sanremo 2019 con la firma di Gianna Nannini - sulla scia di Grande Amore : Il Testo di Musica Che Resta de Il Volo in gara a Sanremo 2019 porta la firma di Gianna Nannini, una collaborazione prestigiosa per il trio pop lirico, di ritorno all'Ariston per il 69° Festival della Canzone Italiana dopo aver già vinto la kermesse quattro anni fa. Nel 2015 Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto vincevano tra i Big con Grande Amore, un brano tenuto in un cassetto per dieci anni e riadattato per la competizione ...

Sanremo 2019 - Ligabue sarà super ospite : i super ospiti del festival di Sanremo . Per lui un'ottima occasione per un lancio in grande stile della sua nuova fatica musicale.

Striscia la Notizia Vs Claudio Baglioni/ Video - la denuncia : conflitto di interessi a Sanremo 2019? : Striscia la Notizia contro Claudio Baglioni, Video, la denuncia: conflitto di interessi a Sanremo 2019? Una serie di indizi rivelano che...

Il Volo Musica Che Resta Sanremo 2019 : testo e audio : IL Volo Musica CHE Resta Sanremo 2019. Il trio lyric-pop è in gara al 69° Festival della Canzone Italiana con il brano Musica Che Resta. Ecco di seguito audio, testo e autori della canzone. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo Il Volo Musica Che Resta Sanremo 2019: autori Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto tornano per la seconda volta all’Ariston dopo aver vinto con il grande successo Grande Amore nel 2015. Quest’anno ...

RAI1 - Sanremo : la scenografia dell’edizione 2019 : “Aprire lo spazio, renderlo ancora più grande e ‘aumentato’. E’ la magia che ho immaginato per il palcoscenico del Teatro Ariston e per il Festival di Sanremo 2019: in fondo chi fa tv è un po’ un prestigiatore e io ho cercato di farlo pensando più a una ‘coreografia’ che a una classica scenografia, grazie a una rivoluzione nell’uso dello spazio fisico e a una macchina scenica nascosta che crea un profondità di campo unica per questo ...

Sanremo 2019 - il conflitto di interesse oltre ai nomi dei cantanti in gara fatti da Striscia : ecco come mai gli artisti da segnalare sono 21 e non 11 : La notizia di un presunto conflitto di interessi al Festival di Sanremo è tornato al centro della scena dopo il servizio di Striscia la notizia che ha segnalato la presenza in gara di undici artisti legati in qualche modo all’agenzia di Claudio Baglioni, la Friends and Partners di Ferdinando Salzano: Paola Turci, Nino D’Angelo, Francesco Renga, Il Volo, Achille Lauro e Nek. A cui si aggiungono Irama, Ultimo, Federica Carta, Shade e ...