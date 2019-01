SAN MARCO | +7% di fatturato

“Che tempo che fa” – Quindicesima puntata del 27 gennaio 2019 – Valentino Rossi - Marco Travaglio - AlesSANdra Mastronardi - Luca Argentero tra gli ospiti. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Quindicesima puntata del 27 gennaio 2019 – Valentino Rossi, Marco Travaglio, Alessandra ...

Italia Sì - il messaggio di Marco Liorni alla Rai : "Dopo SANremo dovremo sederci a un tavolo" : Intervistato da TvBlog Marco Liorni ha parlato del suo Italia Sì e delle prossime sfide professionali. Ogni sabato, alle 16:40 su Rai 1, arriva una nuova puntata del programma di cui Liorni non è solo conduttore ma anche ideatore e autore. Lo showman ha raccontato che il format è nato da zero, da un

Cronaca. Taglia la strada ad una 84enne cauSANdone la caduta in via Marconi : Verso le 17 di venerdì 25 gennaio 2019, in via Marconi a Faenza , dinanzi alla farmacia, una signora di 84 anni è caduta a terra in seguito al taglio improvviso di un'automobile. E' questa la versione ...

Amici 18 : AlesSANdra Celentano appoggia la protesta 'Fammi studiare' - in favore di Marco : Lo scorso sabato pomeriggio è andata in onda la nuova puntata di 'Amici', il reality-show prodotto e condotto da Maria De Filippi, che ha visto il neo-insegnante di danza, Timor Steffens, mettere in discussione le capacità di Marco Alimenti, fino a chiederne l'eliminazione dal talent-show; l'ex-allievo aveva chiesto a Steffens di poter fare lezione insieme a lui, una richiesta che è stata categoricamente respinta dal maestro di danza all'allievo ...

Cartabianca - AlesSANdra Moretti sugli immigrati : "Sbarchi e morti diminuiti grazie a Marco Minniti" : Si parla di immigrazione a Cartabianca e Alessandra Moretti, ospite di Bianca Berlinguer, non riesce proprio a dare merito a Matteo Salvini degli effetti positivi della linea dura sulla diminuzione degli sbarchi. Per la piddina non bisogna certo ringraziare il ministro dell'Interno leghista. No. "E'

Lory Del SANto e Marco Cucolo fingono? Parole dell’ex Rocco a Pomeriggio 5 : Vero amore tra Lory e Marco dopo il Grande Fratello Vip? I dubbi C’è ancora chi ha dei dubbi sulla storia d’amore di Lory Del Santo e Marco Cucolo, nonostante i due abbiano dimostrato – in più di un’occasione – che a legarli c’è un sentimento autentico. Anche Rocco Pietrantonio – l’ex fidanzato di Lory […] L'articolo Lory Del Santo e Marco Cucolo fingono? Parole dell’ex Rocco a ...

“Che tempo che fa” – Quattordicesima puntata del 20 gennaio 2019 – AlesSANdro Di Battista - Neri Marcorè tra gli ospiti. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo e torna dopo la pausa natalizia di quasi un mese.. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e […] L'articolo “Che tempo che fa” – Quattordicesima puntata del 20 gennaio 2019 – Alessandro Di Battista, Neri Marcorè tra gli ...

Neri Marcorè - Syria - Beppe Fiorello : svelati i primi duetti di SANremo 2019 : C' il mondo familiare e intimistico nelle canzoni del prossimo festival di Sanremo. Ci sono i rapporti pi o meno complicati tra genitori e figli, Mahmood, Ultimo, Paola Turci,, l affetto tra nonni e nipoti, ...

Meta - Moro - Agnelli e Marcorè per i duetti a SANremo : Sanremo 2019 svela i primi 12 duetti del venerdì sera, quando i 24 cantanti i gara potranno riproporre i loro brani con uno o più ospiti in una versione rivisitata. Così Nek canterà con Neri Marcorè, ...

SANremo 2019 - i duetti dei Big : al Festival anche Manuel Agnelli - Moro e Meta - Marcorè - Brunori e un Fiorello... : Sanremo 2019 inizia a svelare i suoi segreti in occasione del pre-ascolto delle 24 canzoni in gara alla 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana, in programma dal 5 al 9 febbraio.prosegui la letturaSanremo 2019, i duetti dei Big: al Festival anche Manuel Agnelli, Moro e Meta, Marcorè, Brunori e un Fiorello... pubblicato su TVBlog.it 18 gennaio 2019 18:01.

E’ il Tour Down Under delle cadute : che colpo per Marco Haller! Il volto del tedesco è una maschera di SANgue [GALLERY] : Marco Haller protagonista di una terribile caduta nella seconda tappa del Tour Down Under: il tedesco della Alpecin non demorde e torna in sella alla sua bici nonostante la maschera di sangue Il Tour Down Under sta regalando puro spettacolo per le strade australiane: i corridori si stanno sfidando tra tappe accorciate per il troppo caldo e spaventose cadute. In tutte e tre le tappe della corsa australiana, infatti, si è registrata almeno ...