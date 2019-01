San Giovanni Rotondo | si presenta la tappa del Giro d' Italia Ciclismo | corsa rosa | sarà

San Giovanni Valdarno. Branco picchia selvaggiamente un uomo : Violenza inaudita in Toscana. Dieci ragazzi tra i 15 e i 17 anni, e un maggiorenne, sono stati denunciati dai

Fossacesia - abbattimento barriere architettoniche a San Giovanni in Venere : Il costo previsto per l'opera è di 50mila euro, finanziati dal Ministero dell'Economia e Finanza nell'ambito del programma per l'abbattimento delle barriere architettoniche. All'incontro di oggi, ...

San Giovanni Bosco - medici campani in assemblea per protestare contro una sanità pericolosa : medici e dirigenti sanitari campani in assemblea per protestare contro una sanità diventata in molti presidi “pericolosa”. Il San Giovanni Bosco, ospedale simbolo della sanità commissariata, la sede scelta dai sindacati della dirigenza medica per chiedere di restituire “dignità e sicurezza a quanti nella sanità ci lavorano”. Oggi, si sono ritrovati nell’aula della direzione sanitaria per dar vita ad una manifestazione di ...

Villa San Giovanni - presentati i delegati di quartiere. Siclari : 'stiamo lavorando per dare risposte concrete' [FOTO e INTERVISTA] : ... infatti, molti delegati provengono da militanza politica, dichiarata, ben lontana dall'aria di centrodestra, ma si sono sempre distinti per l'impegno costante sul territorio. Sarà, invece, uno ...

Ragusa - istanze Fiera San Giovanni 2019 : Domanda autorizzazione temporanea "Fiera San Giovanni anno 2019" a Ragusa. Scadenza presentazione istanze partecipazione il 31/03/2019

Robot umanoidi pronti a entrare in corsia : al via sperimentazione di almeno due anni a San Giovanni Rotondo : Gireranno tra le corsie, controlleranno le stanze, avvertendo i medici in caso di emergenze con i pazienti, oppure dialogheranno con gli ospiti, accompagnandoli a fare esami. Sono Pepper e R1, i due Robot umanoidi che hanno da poco finito un ‘tirocinio’ e che ora si preparano a entrare anche in altri ospedali italiani. Per oltre due mesi, fra ottobre e novembre, i bot sono stati testati alla struttura sanitaria Casa Sollievo della ...

Napoli - la metropolitana chiude per lavori : 48 ore di stop tra Campi Flegrei e San Giovanni-Barra : Sabato e domenica prossimi il servizio metropolitano della linea 2 sarà sospeso tra Napoli Campi Flegrei e la stazione Napoli San Giovanni Barra che, in questi giorni, sarà capolinea per i ...

Raggi : restyling a San Giovanni - ciclabile nuova e isole pedonali : Roma – “San Giovanni, quartiere centrale e strategico per la nostra citta’, avra’ un nuovo volto grazie a un corposo intervento di riqualificazione e riorganizzazione della viabilita’ in chiave sostenibile voluto da questa Amministrazione. Un altro cambiamento dopo l’apertura della stazione metro C di San Giovanni, per favorire il trasporto pubblico e la mobilita’ pedonale e ciclabile. Queste immagini ...

Sesto San Giovanni - Nespolo - Anpi - : 'Si vergognino forze politiche che danno copertura e voce ai fascisti' : 'Si vergognino forze politiche che danno copertura e voce a queste persone'. Queste le parole di Carla Nespolo, presidente nazionale dell'Anpi, alla manifestazione in corso a Sesto San Giovanni , ...

Catanzaro/ Via libera alla mostra sulla Shoah "Solo per colpa di essere nati" - organizzata dalla "4Culture" al San Giovanni dal 27 gennaio ... : Il coinvolgimento del mondo della scuola è sicuramente l'aspetto più importante di questo evento che arricchisce il polo culturale di riferimento che è diventato il complesso monumentale del San ...

Ospedale San Giovanni Bosco nel caos - il ministro Grillo : «De Luca non ha mai chiesto soldi» : «Il fatto che ci fosse un problema con la ditta che effettua le pulizie, si sa da moltissimo tempo» ed una situazione nei confronti della quale c'è stata eccessiva...

I crolli dopo le formiche : l'ospedale San Giovanni Bosco a mezzo servizio : Bonifiche nei reparti, interventi strutturali, più attenzione all'igiene. Al via il piano, in tre mosse, per riqualificare il San Giovanni Bosco, l'ospedale ieri ancora sotto i riflettori perché è ...

Dopo le formiche - nuovi problemi al San Giovanni Bosco di Napoli : crolla il soffitto nella sala parto : E questo non è nemmeno è l'unico via vai di pazienti nella struttura: i degenti della chiurugia generale sono stati trasferiti in un altro reparto, sempre per la presenza di insetti. Il direttore ...