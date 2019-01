Samsung Galaxy S10 Plus è ancora più bello in questa nuova foto leaked

Campione di memoria il Samsung Galaxy S10 Plus con 12 GB di RAM e 1 TB di storage? Quanto costerebbe : Il prossimo 20 febbraio, nel corso dell'evento di lancio dei Samsung Galaxy S10 Plus, assisteremo alla presentazione pure di un modello di Galay S10 Plus con una RAM da ben 12 GB e uno spazio di archiviazione interno da 1 TB? Si tratterebbe forse di un modello premium destinato a pochi e dunque in edizione limitata? Non ci resta che raccogliere i rumor introno al device di punta pronto al lancio fra una manciata di giorni. Del probabile ...

Tempo di patch XXU3ERL3 per i Samsung Galaxy S7 TIM : via al download ufficiale : Torna a far parlare di sé il Samsung Galaxy S7 TIM oggi 29 gennaio. Dopo una lunga attesa di quasi due mesi (vedere per credere il nostro ultimo articolo dedicato a questa specifica versione dello smartphone), in queste ore possiamo imbatterci nuovamente in un aggiornamento per una delle varianti del device più popolari qui in Italia. Vi dico subito che non si tratta del recente aggiornamento di gennaio, quello che per intenderci è stato reso ...

Pochi giorni ad Android Pie su Samsung Galaxy Note 9 Vodafone - l’annuncio : I possessori del Samsung Galaxy Note 9 brand Vodafone hanno di che esultare questa mattina: entro la fine della settimana, stando a quanto dichiarato dal gestore rosso attraverso il proprio forum ufficiale, gli esemplari sopra citati riceveranno l'aggiornamento ad Android 9.0 Pie, accompagnato dalla nuova interfaccia proprietaria One UI. Lo stesso annuncio era stato fatto per i Galaxy S9, che, da qualche minuto, hanno iniziato a ricevere la ...

Secondo quanto riporta una fonte ritenuta affidabile, il più piccolo dei Samsung Galaxy 10 non si chiamerà Lite e avrà ottime caratteristiche tecniche.

Approdo Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 Vodafone il 29 gennaio : dettagli pacchetto e link download : Ci siamo, anche se con un po' di ritardo. L'aggiornamento Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 Vodafone è realtà a partire da questa mattinata del 29 gennaio in Italia. Il top di gamma serigrafato, rimasto finora a secco del major update, può finalmente beneficiarne (dopo che lo stesso passaggio ha colpito stranamente prima i possessori dei modelli TIM dello stesso telefono). Solo qualche giorno in più di attesa tuttavia e il rilascio è ...

Samsung Galaxy S9, S9+ e Note 9 brand Vodafone riceveranno l'aggiornamento ad Android 9 Pie e Samsung One UI entro la fine della settimana: ad annunciarlo è l'operatore stesso sul suo forum ufficiale.

Stracciatissimo prezzo per Samsung Galaxy M10 e M20 : li vedremo mai in Italia? : I nuovi Samsung Galaxy M10 e M20 sono realtà: i due device di fascia media (anzi dei veri e propri entry level) ad un prezzo più che concorrenziale sono stati lanciati oggi 28 gennaio in India e la loro caratteristica peculiare risiede prima di tutto nel display, il cosiddetto Infinity-V a goccia. Le specifiche hardware sono più che sufficienti per utenti senza troppe pretese ed è per questo che in molti si chiedono se vedremo mai i due ...

Dalle indiscrezioni ai fatti: Samsung ha ufficializzato in India i primi due esponenti dell'inedita famiglia Galaxy M

Per gli ASUS ZenFone 5 e ZenFone 5z è arrivato il momento dell'atteso update ad Android 9 Pie, oltre che per nuove patch di sicurezza

Xiaomi Mi 9 potrebbe essere presentato con notevole anticipo rispetto allo scorso anno, e un nuovo teaser suggerisce alcune specifiche tecniche.

Autonomia al top senza scaldare con il Samsung Galaxy S10 : due indizi verso l’uscita : Siamo sempre più vicini ad uno degli eventi più attesi in ambito smartphone per quanto riguarda il 2019, vale a dire la presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S10, con ulteriori informazioni che abbiamo raccolto oggi 28 gennaio in grado di fare la differenza, per quanto non dettagliatissime. Dopo aver analizzato le immagini più fresche provenienti dal web in merito alle diverse versioni dello smartphone pronte a fare il loro esordio sul ...

Secondo Ice Universe, con i Samsung Galaxy S10 il produttore potrebbe risolvere uno dei principali problemi dei modelli delle precedenti generazioni

Meglio aspettare il Samsung Galaxy Note 10? Probabilmente sì : Potrebbe esserci un salto generazionale Notevole con il Samsung Galaxy Note 10 rispetto agli ormai imminenti Galaxy S10: stando a quanto riportato da 'PhoneArena.com', il produttore asiatico potrebbe sfoderare il processore Exynos 9825 a 7nm con integrato un modem 5G nella seconda parte dell'anno, giusto in tempo per il phablet di prossima generazione. Il 20 febbraio è vicino, ma la vera novità del 2019, per quel che riguarda il colosso di Seul, ...

Le Patch di sicurezza di gennaio 2019 stanno iniziando ad arrivare a bordo di Samsung Galaxy J6+, Sony Xperia XZ1, XZ Premium e Huawei P8 Lite 2017.