Salvini | “Sì allo sbarco della Sea Watch | ma solo se i migranti saranno trasferiti” 

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Gennaio : M5S : “Sì al processo Salvini”. “Se lo vuole - lo avrà” : Caso diciotti I 5Stelle al martire Salvini: “vuole il processo? L’avrà” Il duello – Il vicepremier: “Avrei voglia di essere convocato dal tribunale di Catania”. E il M5S vira verso il sì ai giudici: “Noi non ci neghiamo mai alla giustizia, restiamo in linea” di Luca De Carolis Il giudicimputato di Marco Travaglio Se la magistratura italiana non fosse indipendente da ogni altro potere e obbligata a procedere su ogni notizia di reato, ...

Cgil - il primo discorso di Landini da segretario : “Siamo noi il vero cambiamento. Salvini ci sta portando indietro” : “Noi siamo il vero cambiamento“. È il nuovo segretario generale Cgil, Maurizio Landini a rivendicare, dal palco del XVIII congresso del sindacato, il primato di cui spesso si fregia il governo Lega-M5s. “Ho pensato subito di fare due cose da segretario generale: appena eletto sono andato ad un’assemblea dell’Anpi per dire che la resistenza contro il fascismo non è finita e dobbiamo continuare perché è un valore ...

TAV - si fa o no? Salvini dice di “Si” il Movimento 5 Stelle invece dice “No” : Si torna a parlare di TAV, Salvini favorevole dice che si farà, mentre quelli del M5S dicono di no “La Tav va fatta: costa piu’ non farla che farla, spero arrivi questo benedetto studio costi-benefici di cui io non ho visto neanche una pagina”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, al programma ‘Povera Patria’ in onda domani su Rai2 in seconda serata. “Se i costi saranno superiori ai ...

Video – Renzi prende in giro Di Maio e Salvini per Quota 100 e Reddito : “Si sono fatti un autogol” : Matteo Renzi da Venezia fa un Video dove critica ironicamente Di Maio e Salvini per Quota100 e Reddito Di Cittadinanza “Ieri esultavano come se avessero fatto una rovesciata al novantesimo. Già, peccato che era nella loro porta. Quello di ieri non è un decretone è un autogol”. Lo dice Matteo Renzi in un Video postato da Venezia. “Salvini e Di Maio – afferma l’ex premier – prendiamoli sul serio. So che sembra ...

Migranti - Salvini : “Avramopulos? A parole tutto bene - ora i fatti”. Conte : “Siamo seri - avanti con rigore e reciprocità” : “Sono soddisfatto delle parole, ora aspettiamo i fatti, io gli ho messo in mano un elenco di 670 persone già ricollocabili dall’Italia da oggi pomeriggio. Il 2019, finora, è il primo anno e unico dove ci sono stati più espulsioni che arrivi”. Lo afferma il vicepremier Matteo Salvini in conferenza a Palazzo Chigi parlando dell’incontro con il commissario Ue Dimitri Avramopoulos. “Se si vuole sostenere l’Italia – ha ...

I post pungenti della bella Carfagna a Conte e Salvini : “Siete dei geni” : Mara Carfagna attentissima sui social, non perde occasione per pungere i rivali al governo Mara Carfagna molto attiva sui social, posta spesso dei post sottili e pungenti contro il governo, gli ultimi verso Conte e Salvini. Si parla di crescita industriale e di manovra, la Carfagna non ci pensa due volte a prendere la mira e “sparare” il colpo. Salvini che si crede Trump ma che viene distrutto dal post di Mara Carfagna: “Non so ...

Migranti - Spataro e Don Ciotti contro Salvini : “Sicurezza non può prevalere su diritti umani”. “Fermare deriva razzista” : La polemica sull’accoglienza della nave Sea Watch si infiamma nuovamente durante la consegna del premio dedicato alla memoria del giornalista Pippo Fava, a Catania. Sabato sera, dal palco del Teatro Stabile, l’ex magistrato Armando Spataro è tornato a gamba tesa nella questione, polemizzando direttamente con il ministro dell’Interno Matteo Salvini: “Non è possibile utilizzare la sicurezza, che è sicuramente un diritto ...

Migranti - Di Maio : “Sì a donne e bambini”. Salvini : “M5s parli ma decido io - non arriva nessuno” : I vicepremier intervengono in due diverse interviste sulla gestione dei profughi bloccati in mare a bordo delle navi Sea Watch 3 e Sea Eye. Da un lato Di Maio afferma che il governo "vuole che vengano tutelati donne e bambini: sbarchino a Malta e li accoglieremo". Da parte sua Salvini, dichiara invece: "In Italia non arriverà nessuno".Continua a leggere

Salvini contestato a Teramo : “Merda - sciacallo!”. Poi i cori : “Siamo tutti terroni” e ‘Bella ciao’ dalla piazza : Oltre al bagno di folla, con decine e decine di persone in fila per un selfie, per Matteo Salvini, da Teramo, sono arrivate anche le contestazioni. Una cinquantina di simpatizzanti di Potere al popolo e di Teramo Antifascista hanno protestato per la presenza del leader della Lega. Prima gli insulti, nella centrale piazza Martiri, poi i cori: “Siamo tutti terroni“. I manifestanti sono stati tenuti a distanza da un nutrito gruppo di ...

Decreto Sicurezza - Conte apre al dialogo con i sindaci. Salvini : “Si dimettano” : Da Palazzo Chigi arriva un tentativo di mediazione: "Se l'Anci desidera segnalare eventuali difficoltà applicative ben venga la richiesta di un incontro con il governo. Inaccettabili, invece, sono le posizioni degli amministratori locali che hanno pubblicamente dichiarato che non intendono applicare una legge dello Stato".Continua a leggere

Manovra - governo pone la fiducia. Applausi ironici e proteste dal Pd : “Siete senza dignità”. E Salvini manda loro baci : Il governo ha posto la fiducia nell’Aula del Senato sul maxiemendamento alla legge di Bilancio. Ad annunciarlo, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro. Le opposizioni hanno protestato, coi senato del Pd che hanno applaudito ironicamente in direzione dei banchi dell’esecutivo. L'articolo Manovra, governo pone la fiducia. Applausi ironici e proteste dal Pd: “Siete senza dignità”. E Salvini manda loro baci ...

Matteo Salvini è stufo dei grillini : “si diano una regolata” o si vota a marzo : Sei mesi insieme ai grillini sono davvero troppi. Difficile sorridere di fronte alla loro incapacità a governare, alle gaffe, alle

Festa Lega - Salvini : “Siamo prima forza politica del paese - non siamo noi i razzisti” : Festa Lega, il leader Salvini accolto dalla folla parla del partito cresciuto tantissimo in Italia, parla di Unione Europea e di tanto altro Canti di Natale e video contro la Fornero hanno accolto i leghisti che hanno riempito Piazza del Popolo a Roma, dove si sta svolgendo la kermesse del Carroccio. “L’Italia rialza la testa!”, la scritta di colore bianco che campeggia sul fondale blu del palco della iconica piazza romana ...