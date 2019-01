Rugby - Sei Nazioni 2019 : la Scozia ai raggi X. Adam Hastings la scommessa - capitan Greig Laidlaw la certezza : Partirà sabato 2 febbraio il Sei Nazioni di Rugby per la compagine azzurra. In questa stagione l’Italia avrà tre gare interne e due in trasferta: la selezione azzurra farà visita alla Scozia nella prima giornata, con calcio d’inizio alle ore 15.15. Si tratta forse della sfida più importante dell’intera manifestazione: l’avversario è quello maggiormente alla portata e l’Italia non deve sbagliare. Andiamo a scoprire i ...

Sei Nazioni Rugby 2019 - il calendario completo. Gli orari delle partite e come vederle in tv e streaming : Tutto pronto per il Sei Nazioni: venerdì si comincia con l’anticipo tra Francia e Galles a Parigi, poi sabato si completa la prima giornata, con in campo anche l’Italia in terra scozzese. Andiamo a scoprire il calendario con il programma e gli orari di tutte le partite. Ricordiamo che i match saranno trasmessi in diretta TV su DMAX e in streaming sulla piattaforma online Dplay. calendario e programma Sei Nazioni 2019 Prima ...

Rugby – StubHub fa il grande Slam al Sei Nazioni : ecco la guida per arrivare preparati al torneo : StubHub, la più grande piattaforma online di compravendita biglietti per eventi, ha crato una guida a prova di “dummies” per scoprire tutti i segreti del Rugby e arrivare preparati al Sei Nazioni Manca poco al fischio d’inizio del torneo Sei Nazioni 2019, uno dei campionati sportivi più attesi dell’anno e dei più importanti del Rugby a livello mondiale. StubHub, la più grande piattaforma online di compravendita biglietti per eventi, dà il ...

Moda e Rugby : 6 look perfetti per guardare il Sei Nazioni 2019 : È il momento giusto per darsi alla lettura , o al ripasso, di Ovalia Dizionario erotico del rugby di Marco Pastonesi , puro distillato di scienza -e sentimento- ovale. Da qui a inizio primavera ci ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : Scozia-Italia. Quando si gioca e su che canale vederla in tv. Orario e programma : Inizia il cammino della Nazionale italiana di Rugby nel Sei Nazioni 2019: trasferta in quel di Edimburgo per gli azzurri guidati da Conor O’Shea. Parisse e compagni sfidano a Murrayfield la Scozia: appuntamento a sabato 2 febbraio. Appuntamento già fondamentale: una delle partite più alla portata per il XV tricolore che può giocarsi la vittoria, che ormai manca da oltre tre anni. Di seguito il programma completo della prima partita degli ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : i punti deboli e di forza dell’Italia. Si punta sull’esperienza - un peccato per gli infortuni : Quattro giorni all’esordio. La Nazionale italiana di Rugby si prepara alla trasferta scozzese: sabato inizierà il proprio cammino nel Sei Nazioni a Murrayfield contro i padroni di casa della Scozia in un incontro già decisivo, dove la banda di Conor O’Shea andrà a caccia di una vittoria che manca ormai da tre edizioni del torneo agli azzurri. Andiamo a scoprire i punti di forza e i punti deboli della Nazionale tricolore. punti di ...

Sei Nazioni Rugby femminile 2019 - Scozia-Italia : programma - orario e tv : Sta per alzarsi il sipario sul Sei Nazioni femminile di rugby: come per uomini ed Under 20 la formula e l’ordine delle gare sono identiche ma, naturalmente, varia di qualche ora l’inizio delle sfide. L’Italia aprirà venerdì 1 febbraio alle 20.35 in Scozia, e la gara sarà trasmessa in differita alle ore 23.00 su Eurosport 2, mentre la diretta streaming sarà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi offrirà la diretta live ...

Irlanda-Inghilterra - Sei Nazioni Rugby 2019 : programma - orario e tv. La data della partita : Una delle partite più importanti dell’intero torneo arriva subito, è ovviamente il big match della prima giornata del Sei Nazioni: a Dublino si affrontano Irlanda ed Inghilterra, le due favorite per il titolo finale. Ci si gioca già una parte importante dunque: lo scontro diretto può risultare assolutamente decisivo. Andiamo a scoprire il programma e l’orario del match. Sei Nazioni 2019 Sabato 2 febbraio Ore ...

Calendario Sei Nazioni Rugby 2019 : date - orari e programma delle partite. Come vederle in tv e streaming : Il Sei Nazioni 2019 si giocherà da venerdì 1° febbraio a sabato 16 marzo. Il più prestigioso torneo di Rugby ci terrà compagnia in pieno inverno con cinque giornate estremamente appassionanti e avvincenti, ne vedremo davvero delle belle su tutti i campi più importanti. L’Italia cercherà di evitare l’ennesimo cucchiaio di legno: gli azzurri esordiranno il 2 febbraio in Scozia, poi disputeranno due partite in casa contro Galles (9 ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Sergio Parisse il faro - Dean Budd per sorprendere : Partirà sabato 2 febbraio il Sei Nazioni di Rugby. In questa stagione l’Italia avrà tre gare interne e due in trasferta: la selezione azzurra farà visita alla Scozia nella prima giornata, con calcio d’inizio alle ore 15.15. Si tratta forse della sfida più importante dell’intera manifestazione: l’avversario è quello maggiormente alla portata e l’Italia non deve sbagliare. Ecco i 31 azzurri papabili per la prima sfida, la ...

Rugby – Guinness Sei Nazioni 2019 - verso Scozia-Italia : le sensazioni di Goosen : Le parole di Goosen e De Carli alla vigilia della sfida del Guinness Sei Nazioni 2019 tra Scozia e Italia Doppia seduta di allenamento per l’ItalRugby che al Centro di preparazione olimpica “Giulio Onesti” di Roma ha iniziato la settimana di avvicinamento verso la partita contro la Scozia, match valido per l’esordio al Guinness Sei Nazioni 2019 in calendario sabato 2 febbraio a Murrayfield alle 14.15 locali (15.15 italiane) che sarà ...

IV Tempo Rugby e Cultura – Il Guinness Sei Nazioni spalanca le porte dei musei di Roma : Il Guinness Sei Nazioni spalanca le porte dei musei di Roma. IV Tempo Rugby e Cultura, la nuova campagna fotografica FIR Grande Rugby, ma non solo. Il 6 Nazioni a Roma, dal 5 febbraio del 2000 ad oggi, è sempre stato molto di più: festa, divertimento, incontro gioioso di culture. E proprio la Cultura, di cui la Capitale è permeata in ogni suo angolo, ha assunto nelle ultime stagioni una centralità nell’offerta di FIR e dei propri partner, ...

SEI NAZIONI - LISTA CONVOCATI ITALRugby/ I nomi di Conor O'Shea : rientra Dean Budd : Sei NAZIONI, arriva l'elenco dei CONVOCATI dell'ITALRUGBY in vista dell'esordio contro la Scozia: i nomi scelti dall'allenatore Conor O'Shea.